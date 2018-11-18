إطلاق مبادرة لتسريع توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة تستهدف لتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية من خلال توفير الف فرصة عمل خلال 100 يوم وذلك في الشركات المسجلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخرا في نادي الضباط في أبوظبي بحضور معالي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وبمشاركة ممثلي 30 شركة من الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة.

واشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بالجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم برنامج الخدمة الوطنية في الدولة والارتقاء به على كافة المستويات، مؤكدا أن سموه هو القدوة التي لابد ان نقتدي بها جميعا أفرد ومؤسسات في البذل والعطاء وحب الوطن.

وأكد ” على الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة الموارد البشرية والتوطين بما يتيح للمجندين الاستفادة من مبادرة الوزارة الرامية الى تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر والتي تعد واحدة من البرامج الوطنية الذكية التي تدعم بقوة ملف التوطين في القطاع الخاص”.

وقال خلال اللقاء ” لابد أن يكون للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص دور في دعم برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يستهدف الفئات العمرية من الشباب من سن (18 – 30 عاما) بعضهم طلاب والبعض الآخر موظفين، وهناك فئة لا تعمل، كل هؤلاء ممن شملهم القانون يؤدون خدمتهم الوطنية حسب المدة المقررة قانونا وذلك بما يحقق بما يحقق قيمة مضافة للمجندين”.

وأضاف ” لدينا على سبيل المثال قطاعات حيوية في الدولة مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران وغيرها من القطاعات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية بالصفة المدنية أو ما يعرف بالخدمة البديلة”.

وأوضح أن هناك جهود كبيرة تبذل لتقديم الدعم للبرنامج ومساندته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهذا ما تعودنا عليه في هذا الوطن الكريم المعطاء، فالدور الذي ننتظره من المؤسسات والشركات التي تتعاقد مع القوات المسلحة لابد أن يجسد مسؤولياتهم تجاه الوطن من خلال الالتزام الأخلاقي والمجتمعي والوطني ورد الجميل لهذا الوطن الذي لم يبخل يوما على أحد وذلك عبر توظيف عدد من مجندي الخدمة الوطنية بعد الانتهاء من تأدية الخدمة الوطنية”.

وأكد معاليه “أن مجندي الخدمة الوطنية يؤدون واجبا وطنيا مشرفا وبالتالي لا بد من دعهم ومساندتهم بكافة الوسائل، مؤكدا ثقته التامة بأن القائمين على الشركات والمؤسسات لن يتأخروا ولن يتقاعسوا في تقديم أي دعم لهذا البرنامج الوطني”.

من جانبه ، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي ” ان ملف التوطين يشكل اولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي تجسدت في رؤية الامارات 2021″.

وأوضح ” ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنت حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات التي يتم تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد تستهدف في مجملها تسريع التوطين في قطاعات اقتصادية مستهدفة وتمكين المواطنين في وظائف واستدامتها بالتوازي مع تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل وتهيئة الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف التي يتم استحداثها بالشراكة مع الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاع الخاص والشركات المستهدفة العاملة في هذا القطاع الذي يعتبر الأمثل للتوظيف”.

واضاف معاليه ” ان تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص وتطوير الشراكة معها للقيام بدورها المطلوب منها في ملف التوطين يعد واحدا من المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها سياسية وزارة الموارد البشرية والتوطين في اطار ادارتها لملف التوطين وهو الامر الذي اطلقت بموجبه الوزارة حزمة من المبادرات التحفيزية لهذا القطاع”.

وأكد معاليه في هذا الصدد حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة وتقديم كافة اشكال الدعم لهذه الشراكة بما يسهم في تحقيق مستهدف مبادرة المسرعات الوظيفية لمنتسبي الخدمة الوطنية.

وثمن جهود معالي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان في تعزيز مشاركة منتسبي الخدمة في القطاع الخاص، مؤكدا على الشراكة المتميزة بين الوزارة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في هذا الملف الوطني الهام”.

وتم خلال اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها الوزارة ومن بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لاعضائه من الشركات امتيازات حصرية تقديرا لمساهمتهم في تعزيز مسيرة التوطين فضلا عن استعراض برنامج “تمكين” الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لا يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال ايام التوظيف المفتوحة وذلك بهدف تطوير مهاراتهم لتسريع توظيفهم في القطاع الخاص وزيادة تنافسيتهم الوظيفية لتمكينهم في هذه الوظائف .

وابدى الحضور من ممثلي الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة تفاعلهم الإيجابي مع ما تم استعراضه من جهود وسياسات في دعم ملف التوطين، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التوطين والتعاون من أجل توفير فرص التوظيف المناسبة للمواطنين.

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