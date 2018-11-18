العين يتعثر أمام الإمارات .. والنصر يقسو على الظفرة

خيم التعادل السلبي على مباراة العين وضيفه الإمارات، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بكأس الخليج العربي الإماراتي، والتي شهدت أيضا فوز النصر على الظفرة (4/1).

وأنهى العين المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أحمد جمال في الدقيقة 96.

وبذلك، رفع العين رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، كما رفع الإمارات رصيده إلى خمس نقاط، في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية، اكتسح النصر ضيفه الظفرة (4/1).

وسجل أهداف النصر، محمد إبراهيم صالح في الدقيقة الخامسة، وصامويل روزا في الدقيقة 18، وحبيب الفردان (هدفين)، الأول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 85.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه للظفرة، دييجو ريجوناتو، في الدقيقة التاسعة.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط، في المركز الرابع.

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