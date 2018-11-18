شوبير : الأهلي سيقيل كارتيرون في حالة الهزيمة أمام الوصل

قال أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الأهلي سيقيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في حالة عدم تخطي الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

ويلتقي الوصل والأهلي الخميس المقبل، في الإمارات، علمًا بأن مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بالتعادل 2/2.

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي، أن تخطي الوصل الإماراتي سيمنح الجهاز الفني للأهلي بعض الاستقرار، فيما سيتسبب الإقصاء من البطولة في الإطاحة بالمدرب الفرنسي، وهو ما استقر عليه مجلس إدارة الأهلي.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وهو ما جعل الشكوك تحوم حول مصير كارتيرون، قبل أن يقرر مجلس الإدارة التضحية بلجنة الكرة، وعبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي، مع بقاء كارتيرون في منصبه.

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