مايكروسوفت تعمل على جهاز Xbox بدون مشغل أقراص

يُقال ان شركة مايكروسوفت تخطط لإطلاق منتج جديد في العام المقبل، وهو عبارة عن جهاز Xbox One مُحدث بدون مشغل أقراص، والجدير بالذكر ان هذا الجهاز الجديد لن يكون ضمن مجموعة Scarlett.

ومع ذلك، فقد أشارت الشركة إلى انها ستطلق برنامج لاستبدال الأقراص بنسخ رقمية لكي يتمكن اللاعبين من استخدام الألعاب الموجودة بالأقراص، وسيتم ذلك من خلال استبدال أقراص واسطوانات الألعاب من محلات التجزئة بنسخة رقمية يمكن تنزيلها عليه.

ومن الجدير بالذكر ان سعر جهاز Xbox One حاليًا يبلغ 299 دولار، ويبدو ان الشركة تتطلع إلى خفض هذا السعر بمقدار 100 دولار، حيث من المتوقع ان يأتي الجهاز الجديد في حدود 200 دولار أو اقل.

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