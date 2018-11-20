بتوجيهات محمد بن زايد .. توفير فرص عمل لـ3285 مواطناً ومواطنة في أبوظبي

تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نجحت لجنة فرص العمل التابعة للجنة التنفيذية في توفير فرص عمل لـ3285 مواطناً ومواطنة في أبوظبي.

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لحكومة أبوظبي عبر تويتر اليوم الثلاثاء، توزعت نسب فرص العمل التي تم توفيرها خلال أربعة أشهر على: القطاع شبه الحكومي بنسبة 42%، والقطاع الحكومي الاتحادي 39%، والقطاع الحكومي المحلي 17%، والقطاع الخاص 2%.

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