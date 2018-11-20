«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ 6 مشروعات إنشائية بـ 2.2 مليار درهم

تنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ستة مشروعات تضم 1803 مساكن ومجمعاً تجارياً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بكلفة مليارين و282 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش ، إن المشروعات الجديدة، تشمل 397 مسكناً في منطقة عود المطينة، ومجمعاً سكنياً يضم 464 وحدة في منطقة المحيصنة الرابعة، و346 مسكناً في منطقة حتا، ومجمعاً سكنياً يضم 96 وحدة في منطقة القوز الثانية، ومجمعاً تجارياً لخدمة سكان منطقة البرشاء جنوب (الأولى)، إضافة إلى مشروع تابع لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لبناء 500 مسكن في إمارة دبي.

وأضاف أن «المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين، من خلال تحقيق مبادرات إسكانية رائدة، تيسر حياتهم، وتلبي طموحاتهم ورغباتهم، وتسهم في إسعادهم» ، ولفت إلى أن مشروع الـ500 مسكن التابع لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، مشيراً الى تنفيذ عملية بناء وحدات المشروع بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء.

وأوضح مدير أول إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، المهندس فيصل نصرالدين البلوكي، أن المؤسسة طرحت مبادرة «مساكن النماذج الموحدة»، التي تضم خمسة نماذج بمساحات وأسعار مختلفة، وتعاقدت مع عدد من المقاولين لتنفيذ مشروعات المستفيدين من المنح السكنية ، وأضاف أن مساحات النماذج السكنية المعتمدة تتنوّع بين 2700 قدم مربعة، و3000 قدم مربعة، و3500 قدم مربعة، و4500 قدم مربعة، و5100 قدم مربعة، فيما تبدأ الأسعار من 870 ألف درهم، لأقل مساحة، وصولاً إلى مليون و650 ألف درهم للمساحة الأكبر، لافتاً إلى أن التنوّع بين المساحات يتيح أمام المواطنين خيارات متعددة، لاختيار الأنسب والأفضل لكل مستفيد، إضافة إلى أن هذا التنوع يستهدف التخفيف على المستفيدين، وتعزيز سعادتهم منذ اختيار النموذج، وصولاً للاستلام النهائي للمسكن.

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