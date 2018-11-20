طريق «المرفأ – مدينة زايد» يخفض زمن الانتقال 50 %

تعتزم دائرة النقل في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) افتتاح طريق المرفأ ـ مدينة زايد قبل نهاية العام الجاري، ليخفض المدة الزمنية للانتقال من مدينة زايد إلى المرفأ أو العكس بنسبة 50 في المئة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ الطريق، الذي يبلغ طوله 52.2 كيلومتر وعرضه 150 متراً، 635.7 مليون درهم، فيما تصل القدرة التحملية للطريق إلى خمسة آلاف و400 مركبة في ساعات الذروة.

ويضم الطريق ستة مخارج وثلاثة دوارات بطول الطريق، عبر تصميم يسهم في الحد من الاختناقات المرورية ويحقق انسيابية المرور والتدفق المروري الآمن، ويحتوي على حارتين في كل اتجاه، إضافة إلى كتفي الطريق .

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