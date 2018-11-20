طفلة تعترف : سرقت لأهدي أمي هدية في عيد ميلادها

تواجه طفلتان عربيتان تهمة سرقة بضائع من محل تجاري في الشارقة، إذ حاولت المتهمة الأولى (14 عاماً) الاستيلاء على قطع ملابس بمساعدة صديقتها المتهمة الثانية التي تبلغ من العمر 15 عاماً، مبررة الأولى فعلتها بأنها كانت تريد الحصول على هدية لأمها في عيد ميلادها.

وتعود تفاصيل الواقعة، التي نظرتها محكمة جنح الشارقة أمس الاثنين، إلى 29 أكتوبر الماضي حين خرجت الفتاتان من البناية التي تقطنان فيها مع أسرتيهما متجهتين إلى أحد المراكز التجارية، ودخلتا متجراً يبيع بضائع متنوعة، وفي غفلة من العاملين بالمحل، سرقتا قطعاً من الملابس النسائية وربطات للشعر، ووضعتا المسروقات في حقيبة إحداهن، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة.

ولم تكتمل السرقة، إذ تمكّن موظفو الأمن في المحل من ضبطهما بواسطة كاميرات المراقبة التي رصدت كل التفاصيل، وبعد مصادرة المضبوطات تم إبلاغ مركز شرطة البحيرة الذي أوقف الفتاتين لليلة واحدة، وفي اليوم التالي تم تحويلهما إلى النيابة العامة، التي تولت إخراجهن من التوقيف بكفالة ذويهن وتحويلهن إلى قسم الإرشاد والتوجيه الاجتماعي.

واعترفت المتهمتان اللتان مثلتا أمام هيئة المحكمة بالتهمة الموجهة إليهن، بدورها أجلت المحكمة الحكم في القضية إلى 26 من نوفمبر الجاري.

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