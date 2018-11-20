محافظ «المركزي»: العملة الرقمية الإماراتية السعودية قيد التصميم

أكد المصرف المركزي الإماراتي أن العملة الرقمية المشتركة المزمع إطلاقها بين الإمارات والسعودية دخلت مرحلة التصميم بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودية ، وأفاد محافظ المصرف مبارك المنصوري، أن ميعاد إطلاق العملة سيتم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي، وفق دراسة تفصيلية يجري العمل عليها حالياً.

وأوضح أنه ليس المقصود بالعملة الرقمية أنها عملة ستحل محل عملة معينة، ولكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع بين البنوك، وليس بين مستهلكين أفراد وتشكل العملة الرقمية المقترحة المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين لاعتماد هذه التقنيات وستطبق العملة الرقمية في التعاملات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تسوية ورفع كفاءة المدفوعات عبر حدودهما، فيما ينتظر أن تمر بمرحلة تجريبية للتطبيق بين المصرف والبنوك المحلية.

وتعزز العملة التي تعتمد على تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل)، وهي سجل مشترك للتعاملات يُحفظ على شبكة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت بدلاً من سلطة مركزية، تطبيقات التكنولوجيا الرقمية التي بدأ القطاع المالي المحلي في التحول إليها بشكل واسع خلال العامين الماضيين ويأتي إطلاق العملة الرقمية الموحدة بين السعودية والإمارات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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