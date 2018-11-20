داهمت موجة عملاقة إحدى البنايات السكنية المخصصة لقضاء العطلات على شاطئ جزيرة «تنريفي»، أكبر جزيرة ضمن جزر «الكناري» الإسبانية المطلة على المحيط الأطلنطي، فدمرت ثلاث شرفات في الطوابق الثلاثة الأولى من البناية تماماً وسوتها بالأرض.

ونشرت صحيفتا «ذي غارديان» و«ديلي ميل» البريطانيتين أمس مقاطع فيديو وصورا مخيفة للواقعة وبحسب الصحيفتين، لم تؤد الواقعة إلى سقوط ضحايا، حيث تصادف عدم تواجد أي شخص في الشرفات المهدمة وقت تدميرها، واضطرت السلطات المحلية في الجزيرة إلى إخلاء بعض الوحدات البالغ عددها 65 وحدة سكنية ضمن البناية من سكانها، وذلك كإجراء احترازي حسباً لتكرار الموجات العنيفة بالجزيرة. وبلغ عدد السكان الذين أخلت السلطات وحداتهم 39 شخصاً.

شاهد | موجة مخيفة تدمر 3 شرفات في جزر الكناري pic.twitter.com/lcLPgbbwUf — آراء الإخبارية (@Araa_News) November 20, 2018

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