شاهد بالصور | بطاريق الإمبراطور في انتركاتيكا

يقدم كتاب الصور الجديد “الأمبراطور.. البطريق الممتاز” ، لمحة نادرة على مستعمرات بطاريق الأمبراطور التي تنتشر في أقصى جنوب كوكب الأرض، على قارة أنتركاتيكا.

توضح المصورة سوي فلوود، الحائزة على جوائز هامة في التصوير، ومؤلفة الكتاب، أن رحلة إلى قارة أنتركاتيكا سوف تغير حياتك.

يشير موقع “أفار” المهتم بالطبيعة والسفر إلى أن فلود تعودت السفر إلى أقصى الأماكن بعدا، لتوثيق الحياة البرية فيها، لاسيما في المنطقة القطبية في شمال الكوكب، وقارة انتركاتيكا في الجنوب.

وعلى عكس الدب القطبي، الذي يعيش في الجليد في شمال كوكب الأرض، فإن هناك نوع آخر من الحيوانات يفضل العيش في المنطقة الجليدية في الجنوب، وهو البطاريق، لاسيما بطاريق الأمبراطور.

تبين المصورة:” واحدة من أجمل اللحظات التي من الممكن أن تجربها هو الوقوف وسط مستعمرة لبطريق الأمبراطور، على بعد مئات الآميال من أي حضارة، ومحاط بمزيج غير عادي من كبار البطاريق والفراخ الصغيرة منها”.

يعد بطريق الأمبراطور، أضخم البطاريق الموجودة على كوكب الأرض، ولا يعيش سوى في قارة أنتركاتيكا، غير أن هذا الطائر (الذي لا يطير) أصبح يواجه شبح الانقراض، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة التي يشهدها كوكب الأرض وتؤثر على تكاثره، إضافة إلى الصيد المفرط للأسماك الذي يهدد مصدر غذائه، بحسب موقع “أفار”.

ويهدف المصور بهذا الكتاب، إظهار الطرق المذهلة لقدرة طائر الأمبراطور على العيش في أصعب البيئات على كوكب الأرض.

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