جوجل تريد إضافة ميزة التعليقات على نتائج البحث

ذكرت تقارير جديدة اليوم أن قوقل تريد خلق المزيد من الاثارة لمحرك البحث وذلك من خلال إضافة ميزة التعليقات على نتائج البحث أسوة بما يحدث في الكثير من الخدمات التي تعتمد على التعليقات كأحد أهم المزايا.

ويضيف التقرير ان قوقل بدأت بالفعل في تجربة ميزة التعليقات حيث يمكنك اضافة رأيك على نتائج البحث الخاصة بك من خلال خانة التعليق الجديدة بالاضافة إلى تبويب جديد للتعليقات ستجد فيه كافة ردودك.

وكما هو الحال في اليوتيوب والخرائط مثلاً سيتمكن المستخدمون من الاعجاب بتعليقك اذا كان مفيداً او عدم الاعجاب به إذا لم يكن صحيحاً او ذو قيمة حقيقة.

في النهاية هذه الفكرة ستكون مفيده لتلقي ردة فعل الناس المباشرة حول ماتبحث منه، فمثلا أنت تبحث عن وصفة دواء ستجد بعض التجارب في التعليقات ونفس الحال ينطبق على الأماكن والمطاعم والمنتجات الاخرى.

قوقل لم تحدد إطاراً زمنياً لإطلاق هذه الخدمة حتى الان ولكن يبدو أنها لن تتاخر كثيراً.

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