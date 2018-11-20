“صحة دبي” بصدد تشكيل لجنة محلية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء بإمارة دبي

نظمت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، مؤخراً ، ورشة عمل حول “التبرع بالأعضاء”، بحضور الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي والدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء وممثلين عن مؤسسة التبرع وزراعة الأعضاء في برشلونة/ اسبانيا برئاسة البروفيسور فرانشيس بروكاتشيو مستشار العناية المركزة ، والسيدة /أرانتكسا كويرالت اختصاصية التمريض لرعاية الحالات الحرجة ومسؤولة تقييم الجهات المانحة للأعضاء والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، وأكثر من (70) شخصا يمثلون القطاع الصحي الحكومي والخاص من إمارة دبي في هذا المجال.

وتهدف الندوة التي أقيمت بمستشفى راشد الى تشجيع تبادل الخبرات والتجارب المشتركة، والتعرف على آخر المستجدات في برامج نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة وخاصة دولة اسبانيا التي تعد من الدول ذات الريادة في هذا المجال.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن التوجهات الطموحة لهيئة الصحة بدبي لتحقيق الريادة في كافة المجالات الطبية والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية الى المستويات العالمية وذلك من خلال تشجيع البرامج الداعمة لتحسين حياة المرضى والتخفيف من آلامهم ، والتي يأتي ضمن اولوياتها برامج زراعة ونقل الاعضاء ، قامت هيئة الصحة بدبي باستضافة

وأشاد الدكتور الملا بجهود كافة الجهات الصحية ذات الصلة والتي تعمل جاهدة على اخراج برنامج وطني شامل لنقل وزراعة الأعضاء يهدف الى تخفيف آلام المرضى، وتقليل العبء على المستشفيات من خلال تقليص وقت الانتظار وانقاذ حياة الآخرين، وتقليل العبء المالي على القطاع الصحي وخاصة للحالات المزمنة شريطة توفير التشريعات والمعايير الموحدة التي تضمن تنظيم هذه العملية ومخرجاتها على النحو المطلوب ضمن أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي على أهمية الورشة التي القت الضوء على برنامج نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة في دولة الامارات العربية المتحدة، والأهداف المرجوة لتنظيم اجراءات و عمليات نقل وزراعة الأعضاء، كما تم إستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء بالإضافة الى تعريف الأطباء والفنيين على أفضل الممارسات العالمية ،وعلى الإجراءات الموحدة للتبرع بالأعضاء وتفعيل بروتوكول الوفاة الدماغية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان إتباع دولة الإمارات معايير موحدة في جميع المنشآت الطبية وتمكين أكبر عدد من المستشفيات بالتبرع ورفع مستوى التعاون بين أقسام العناية المركزة و لتوفير الدعم المطلوب لمستشفيات التبرع وبناء علاقة تكاملية بين المستشفيات الصحية على مستوى الدولة.

كما استعرضت الورشة نجاحات البرنامج، الذي كان ثمرة تفعيل برنامج التبرع بعد الوفاة منذ إنطلاقه المساهمة في إنقاذ حياة أكثر من 30 مريض فشل عضوي من 9 متبرعين بعد الوفاة (وقد شملت زراعة القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، والكلى) والتي أسهمت في تمكين الراغبين في التبرع من إنقاذ حياة الآخرين والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

كما سلطت الورشة الضوء على ان نجاح زراعة الأعضاء يمكن ان يشكل في المستقبل القريب أحد أهم الحلول الجوهرية لعدد من الأمراض المستعصية، كالفشل الكلوي والكبدي. مما سينعكس بشكل ايجابي على موقع دولة الإمارات عالميا في المجال، لتكون مثالاً يحتذى به من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتوحيد الإجراءات واجراء المقارنات المعيارية الدولية لمواكبة أحدث المعايير الصحية في المجال.

وقالت الدكتورة حنان عبيد مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي أن قطاع التنظيم الصحي بصدد تشكيل لجنة محلية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بإمارة دبي لتوحيد المعايير وتنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء، ووفقاً للضوابط والاحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (5) لعام 2016م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والذي يتيح منظومة تشريعية متكاملة لزراعة الأعضاء مع تحديد معايير التبرع بالأعضاء وضرورة احترام الشروط والضوابط المحددة لها.

كما تطرقت الدكتورة حنان عبيد الى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والقرار الوزاري رقم 550 لعام 2017م والذي حدد شروط وضوابط الموت الدماغي ومسؤولية الجهات الصحية التنظيمية المحلية في تطبيق التشريع وتنفيذ بنوده.

وركزت الورشة على أهمية زيادة التوعية والتثقيف حول التوسع في برامج نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة والتي من شأنها أن تحسن فرص الحياة الطبيعية لمرضى الفشل العضوي ممن ينتظرون على قائمة الإنتظار الوطنية لمرضى الفشل العضوي.

كما ركزت على أهمية إطلاق حملات توعية مكثفة لتشجيع الأهل وأقارب المرضى على التبرع بالأعضاء البشرية من المرضى المتوفين دماغياً وضرورة تكاتف الجهود لإنجاح برامج زراعة الأعضاء بالدولة والتي تأتي كاحدى أولويات التطوير في مجال الرعاية الصحية تخفيفاً على المرضى ممن يعانون من الفشل العضوي والبقاء طويلاً على قائمة الانتظار على أمل انقاذ حياتهم.

كما أشارت الندوة الى ضرورة التقيد والالتزام بالأحكام التشريعية المنظمة لعملية التبرع بالأعضاء ووفق الضوابط والشروط الناظمة لهذا المجال.

كما أكد القائمون على الندوة ضرورة تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج التبرع الأعضاء في دولة الامارات العربية المتحدة والعمل على إنجاح برامجها كجزء من تطوير المنظومة الصحية وتحسين الحياة الصحية للأخرين وفق أفضل المستويات العالمية وجودة الكفاءات الطبية والفنية.

وفي نهاية الورشة تجول الوفد الاسباني برفقة الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد في أقسام العناية المركزة ونوعية الخدمات التي تقدمها للمراجعين، حيث أشاد الوفد الاسباني بالقدرات الفائقة لمنشآت هيئة الصحة بدبي ودورها الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

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