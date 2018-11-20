كارتيرون : الأهلي يهدف للتتويج بكأس زايد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، أنه شاهد ملخص لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل الإماراتي، إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وقال كارتيرون، في تصريحات صحفية، إنه يبحث عن الفوز على بطل الإمارات، الخميس المقبل، وتخطي دور الـ16 بكأس زايد، لاستكمال مشوار الفريق في البطولة.

وشدد كارتيرون على احترامه للوصل الإماراتي، ورغبته وطموحه المشروع في البطولة، قائلا إن الأهلي أمامه أهداف يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة من بينها الفوز بكأس زايد.

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