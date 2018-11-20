تطبيق لربط الأشخاص الذين يرغبون في التعّلم مع مدرسين أكفاء

تريد أن تتعلّم شيئًا بشكل سريع؟ أو هل لديك مهارة كافية في مجال معين تعتقد أنه يمكنك تعليم الآخرين به؟ تطبيق QuickTutor الجديد يربط بين الأشخاص الذين يرغبون في التعلم مع الأشخاص الذين يرغبون في التدريس، ويمكن للأخير كسب بعض المال جرّاء ذلك، وكل هذا في الوقت الفعلي عبر جلسات التدريس عبر الإنترنت (من خلال الاتصال المرئي) أو شخصيًا (من خلال قوائم مخصصة).

من ناحيته تطبيق QuickTutor يُقدّم لمستخدميه أكثر من 9000 موضوع يمكن لأي شخص تعلمها أو تدريسها، أيضًا يدعم 70 لغة وأكثر من 400 لعبة رياضية، ويمكنك كمستخدم للتطبيق جدولة الجلسات التعليمية الخاصة بك، بالمقابل يقوم المدرسون بتعيين أسعارهم الخاصة، بالتالي ستتمكن عبره من البحث عن أي موضوع أو فكرة تحتاج إلى مساعدة بشأنها والتواصل مع خبراء في الوقت الفعلي لمساعدتك في ذلك.

أخيرًا تطبيق QuickTutor متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر أب ستور فقط، وهو يدعم iOS 10 فأحدث، ولا يوجد كلمة من مطوري التطبيق بتوفيره على النظام الآخر أندرويد، ولكن كما تعودنا من الممكن جدًا أن نراه قريبًا على قوقل بلاي.

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