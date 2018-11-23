الحكومة الأمريكية تسعى لإقناع حلفائها بعدم استخدام أجهزة وهواتف هواوي

المصدر : عالم التقنية

أفاد تقرير من Wall Street Journal بعمل الحكومة الأمريكية على إقناع الدول الحليفة على التوقف عن استخدام أجهزة الشركة الصينية هواوي وذلك لدوافع ومخاوف أمنية كما ادعت، فهي قد قامت في السابق بحظر استخدام أجهزة هواوي من قبل الموظفين الحكوميين في كافة المجالات في الولايات المتحدة، وأفاد المصدر أن مسؤولين في الحكومة الأمريكية قد اجتمعوا مع نظرائهم في كل من اليابان وايطاليا وألمانيا وتباحثوا تقديم محفزات مالية للدول التي تختار التوقف عن استخدام قطع الشركة الصينية.

ولا يبدو سلوك الولايات المتحدة في هذا الملف مخالف للتوقعات فهي منذ مدة تحارب التواجد والتوسع للشركات الصينية التقنية وذلك حسب ادعاءاتها أن تقوم بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، فيما ترى أيضاً بشبكات الجيل الخامس خطر يحدق بها نظراً لاستخدام عدد من الدول معدات هواوي في بناءها مما جعلها تلعب على هذا الوتر في خضم تحذير الدول الشريكة لها من مغبة سقوطها تحت طائلة الاختراقات وحملات التجسس.

وفي رد من قبل شركة هواوي على مقالة وول ستريت أعربت عن قلقها ودهشتها من الجهود الرسمية الأمريكية بالعمل بهذا النهج للتأثير على حلفائها، وتساءلت إذا ما كانت صلاحيات الحكومة الأمريكية تمتد وتتعدى نطاق سلطتها القضائية، والجدير بالذكر أن الشركة قامت على خلفية الاتهامات بالتجسس السابقة بنفي الخبر والتأكيد على أنها تعمل بشكل منفصل ومستقل عن الحكومة الصينية بالإضافة لقيامها بفتح مركز في كل من المملكة المتحدة وألمانيا لفحص معداتها وهواتفها من العيوب والثغرات الأمنية.

اقرأ ايضا

التعليقات