شرطة رأس الخيمة تضبط صاحب فيديو الطفل

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إلقاء القبض على صاحب الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه طفل وهو خائف ومرعوب نتيجة قيام أحد الأشخاص بتأنيبه وترهيبه بشكل بث الخوف والرعب في نفس الطفل.

حيث أوضح سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأن إدارة التحريات والمباحث الجنائية، توصلت إلى صاحب الفيديو بعد 3 أيام من نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله عدد كبير على مستوى الدولة، ولم يكن معروفا أين تم تصوير هذا المقطع، وعليه تم تشكيل فريق عمل للبحث وراء مصدره ، وبالفعل تم التأكد والتوصل إلى صاحب الفيديو وضبطه على الفور، ومازال التحقيق المبدئي جار معه قبل إحالته للجهات المختصة.

كما أكد سعادة قائد عام الشرطة بأن دولة الامارات دولة قانون وحفظ للحقوق والحريات، وعدم المساس بسلامة أي شخص، أو ترهيبه و تخويفه، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل و سلامته وأمنه.

مشددا على أن مثل هذه الأفعال بعيدة كل البعد عن مجتمع دولة الامارات، ولا يمكن أن يستخدم مثل تلك الأساليب والوسائل في تربية الأطفال أو تقويم سلوكهم، بل يعتبر تعدي على سلامتهم وزرع الخوف والرعب في نفوسهم.

كما ناشد كافة أولياء الأمور وأفراد المجتمع إلى ضرورة فتح باب الحوار مع أبنائهم، ومعاملتهم المعاملة التي تزيد من ثقتهم بنفسهم وتجنبهم الآثار السلبية التي قد تنعكس على سلوكهم ونفسياتهم في المستقبل.

مركز متخصص في وزارة الداخلية

وأكد مركز الوزارة لحماية الطفل ، حرص وزارة الداخلية على سلامة الأطفال وحمايتهم من الإساءة والاستغلال، مشيراً إلى أن المركز وجد لتعزيز حماية هذه الفئة الغالية عبر تنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال ، مهيباً بالجمهور إلى عدم التردد وسرعة الإبلاغ لمراكز الشرطة في القيادات العامة عن مثل هذه الاساءات أو أية صورة من العنف تستهدف الطفل أو بوادر سلوك عدواني ، موضحاً أن الخط الساخن الذي توفره الوزارة (116111) متخصص و يتعامل مع قضايا الطفل بكل سرية وأمان.

اقرأ ايضا

التعليقات