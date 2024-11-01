/%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25B7-david-stearns-%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585-2027-%25D9%2584%25D9%2580-andy-green-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9-mets/ - آراء الإخبارية

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تصنيفات /%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25B7-david-stearns-%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585-2027-%25D9%2584%25D9%2580-andy-green-%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9-mets/
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