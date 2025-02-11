آخر اعتصام صغير جدًا لهذه الفجوة في السياج؟ هذه خدعة أنيقة

هناك الكثير من أفكار السياج التي ستجعل مساحتك الخارجية أفضل ، لكن سياج الاعتصام الكلاسيكي لا يزال مفضلاً. على الرغم من أن الأنماط قد تختلف قليلاً ، إلا أن هناك نوعين أساسيين: أولئك الذين لديهم فجوات بين اللوحات وأولئك الذين لديهم أدنى ثغرات أو معدوم. هذا الأخير يفضل في بعض الأحيان لأنها توفر خصوصية أكبر. إذا كنت تقوم بإنشاء الأول ، فهناك العديد من النصائح المفيدة لمساعدتك في تحديد مدى عرض الفجوات في سياجك حتى تتسق حول الفناء.

ومع ذلك ، إذا كنت تفضل سياجًا عن قرب للحفاظ على عيون المتطفلين ، فقد يكون الحصول على هذا الملاءمة المثالية يمثل تحديًا. من السهل جدًا العثور على أن آخر اعتصام كبير جدًا أو صغير جدًا بالنسبة للفجوة. إذا كانت اللوحة النهائية واسعة جدًا ، فهذه مهمة واضحة جدًا لخفضها ، ولكن ماذا لو كانت رقيقة بعض الشيء؟ باختصار ، تتمثل الحيلة في جعل لوحين يشبهان واحدة من خلال تركيبهما على الفجوة ، وتداخلهما ، وقطع الوسط ، واستبدالهما كما لو كانا الآن لوحة واحدة. يجب أن يكون المفصل صعبًا للغاية ، لذا فهو سرك الصغير.