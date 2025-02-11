آخر اعتصام صغير جدًا لهذه الفجوة في السياج؟ هذه خدعة أنيقة

هناك الكثير من أفكار السياج التي ستجعل مساحتك الخارجية أفضل ، لكن سياج الاعتصام الكلاسيكي لا يزال مفضلاً. على الرغم من أن الأنماط قد تختلف قليلاً ، إلا أن هناك نوعين أساسيين: أولئك الذين لديهم فجوات بين اللوحات وأولئك الذين لديهم أدنى ثغرات أو معدوم. هذا الأخير يفضل في بعض الأحيان لأنها توفر خصوصية أكبر. إذا كنت تقوم بإنشاء الأول ، فهناك العديد من النصائح المفيدة لمساعدتك في تحديد مدى عرض الفجوات في سياجك حتى تتسق حول الفناء.
ومع ذلك ، إذا كنت تفضل سياجًا عن قرب للحفاظ على عيون المتطفلين ، فقد يكون الحصول على هذا الملاءمة المثالية يمثل تحديًا. من السهل جدًا العثور على أن آخر اعتصام كبير جدًا أو صغير جدًا بالنسبة للفجوة. إذا كانت اللوحة النهائية واسعة جدًا ، فهذه مهمة واضحة جدًا لخفضها ، ولكن ماذا لو كانت رقيقة بعض الشيء؟ باختصار ، تتمثل الحيلة في جعل لوحين يشبهان واحدة من خلال تركيبهما على الفجوة ، وتداخلهما ، وقطع الوسط ، واستبدالهما كما لو كانا الآن لوحة واحدة. يجب أن يكون المفصل صعبًا للغاية ، لذا فهو سرك الصغير.
إليكم خدعة سياج اعتصام أنيقة بمزيد من التفاصيل
ستحتاج إلى اثنين من الأوتار كما استخدمت لبقية السياج. ضع واحدة ضد الاعتصام الأيسر المثبت بالفعل والآخر ضد الاعتصام الأيمن. سيكون لديك تداخل. اضغط على مسمار من خلال الجزء العلوي والسفلي ، وينضم إليهم مؤقتًا معًا.
الآن ، قم بقياس الخط وتمييزه أسفل المركز (استخدم خط الطباشير أو قلم رصاص وقلم رصاص). رأيت على طول هذا الخط ، وقطع من خلال كلا المجالس. المنشار الدائري أسهل ، ولكن معظم المناشير التي ستقطع أي خشب سيفعلها في قرصة. إن تجاهل القطعتين الداخليتين يتركك بنصفان من اعتصام يناسب الفجوة تمامًا. يمكنك لصقها معًا (استخدم غراء الخشب الخارجي مثل Titebond III) ، ولكن إذا تم تسميرها في مكانها بعناية ، فلن يلاحظ أحد. يمكن للتقنية نفسها أيضًا أن تعمل مع أسوار Box Shadow ، وهي فكرة أخرى من السياج الخشبي الأنيق لساحة خاصة.
في حين أن هذه الخدعة الأنيقة فعالة للغاية ، إلا أن التخطيط والقياس الدقيقين يمكن أن يساعدك في غالبًا تجنب المشكلة في المقام الأول. هناك حاسبة سياج اعتصام على الإنترنت يمكن أن تساعد. يمكن أن يحدث نقل خط السياج نحو المنزل أو بعيدًا عن بوصة أو اثنين فقط فرقًا كبيرًا في الطول الإجمالي بحيث تناسب الأوتاد تمامًا. حل آخر هو إضافة فجوات صغيرة إلى تشغيل السياج النهائي (ربما في الجزء الخلفي من العقار) ، والتي بالكاد ستكون ملحوظة.