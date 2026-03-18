آخر تحديث لنيكس بشأن إصابة مايلز ماكبرايد

وأعلن نيكس أنباء مشجعة يوم الثلاثاء عن تعافي مايلز ماكبرايد، الذي يجري اتصالاته في الملعب و”يتقدم بشكل جيد”، حسبما قال الفريق.

وابتعد ماكبرايد عن الملاعب منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي وخضع لعملية جراحية للفتق الرياضي، وقال الشهر الماضي إنه يأمل في العودة قبل التصفيات.

وغاب اللاعب السادس عن 24 مباراة متتالية، بما في ذلك الفوز 136-110 على بيسرز يوم الثلاثاء.

“في أي وقت يمكننا أن نصبح بصحة جيدة، نعم (أنا متشجع)”، قال المدرب مايك براون قبل البلاغ. “أحاول ألا أسمع (التحديثات) رغم ذلك، لأن هل هذا يعني أنه سيعود خلال أسبوعين، أو ثلاثة أسابيع، أو أسبوع، أو 10 أيام؟ لا أعرف.

“كان ديوس يلعب بشكل جيد بالنسبة لنا عندما حدث هذا. إنه جزء من الموسم، لذا اسمح لطاقمنا الطبي الذي قام بعمل رائع، وعندما يعود سنكون جميعًا متحمسين.”

قبل إصابته – التي تم الكشف عنها أثناء خضوع الحارس لاختبارات على الكاحل المؤلم – كان ماكبرايد هو أفضل هداف على مقاعد البدلاء، حيث بلغ متوسطه 12.9 نقطة بينما كان يسدد أفضل نسبة 42 في المائة من خارج القوس.

مسلحًا بمعرفة أن ماكبرايد سيغيب عن فترة طويلة، نجح نيكس في الدفع للحصول على حارس النقاط خوسيه ألفارادو في التجارة.

استغرق ألفارادو ولاندري شاميت وجوردان كلاركسون أكبر عدد من الدقائق في الحراسة الاحتياطية.

يعتقد براون أن جالين برونسون سيلعب في المباراة القادمة يوم الجمعة في بروكلين.

وغاب برونسون عن فوز الثلاثاء بسبب إجهاد في الرقبة. كان هذا أول DNP له منذ منتصف يناير، حيث امتد إلى 27 ظهورًا متتاليًا. نيكس الآن 2-4 هذا الموسم بدونه.

قال براون: “أتخيل (أنه سيلعب في بروكلين)…. هناك يومين إجازة قبل المباراة التالية”. “هناك متسع من الوقت ليصحح نفسه.”

يحتاج برونسون إلى مباراة واحدة فقط للتأهل لجوائز ما بعد الموسم. من المتوقع أن يحصل على اختيار آخر في الدوري الاميركي للمحترفين، وهو الثالث له على التوالي.

حل كلاركسون، الذي لعب 20 دقيقة يوم الثلاثاء برصيد 10 نقاط، محل محمد دياوارا (ست دقائق، صفر نقاط) في الدورة.

وقال براون: “لقد مر جوردان لفترات طويلة دون أن يلعب هذا الموسم وأبقى نفسه جاهزًا. وعلى المستوى الهجومي، كان جيدًا بالنسبة لنا. لذلك قررت طرده قبل مو”. “سنرى ما سيحدث في المستقبل.. (دياوارا) عليه فقط أن يظل جاهزًا كما فعل جوردان.”

تم ترك ميكال بريدجز المتراجع في الملعب في وقت القمامة حتى يستعيد الثقة.

قال براون: “لقد سدد بضع تسديدات على امتداد الملعب، ومحاولة الحصول على أي شخص لم يسدد بشكل جيد من خط الثلاث نقاط، ومحاولة جعله يبدو أكثر، خاصة في مباراة كهذه، كان أمرًا جيدًا”. “إن محاولة إلقاء نظرة إضافية أو اثنتين عليه هو أمر أردنا القيام به.”