آخر فرصة لزرع هذه الزهرة السنوية قبل الطقس البارد

تحول نصف الكرة الشمالي رسميًا إلى الخريف ، وهذا يعني أن الوقت قد حان للحصول على آخر البستنة قبل الصقيع الأول. يمكن أن يكون السقوط وقتًا رائعًا للحديقة التي توفر درجات حرارة أكثر برودة وتربة رطبة وناعمة للعمل معها. لا يزال لديك متسع من الوقت لزراعة الخضروات القاسية في الخريف ، والكتل المعمرة المنفصلة ، وزرع إضافات جديدة إلى المشهد الخاص بك في الاستعدادات لفصل الربيع والصيف. الآن هو أيضًا الوقت المثالي لزرع Coreopsis Plains (Coreopsis Tinctoria) في حديقتك. مع اقتراب الطقس البارد بسرعة ، هذه هي فرصتك الأخيرة لزرع هذه الزهرة السنوية المذهلة.

يُعرف هذا الزهرة البرية أيضًا باسم Calliopsis أو Garden Coreopsis أو Golden Cootseed ، ويتميز بتلات أشعة الشمس الصفراء مع قرص مركزي بني أحمر. في حين أن هذا المصنع سنوي ، إلا أنه يعود عاماً بعد عام من خلال السد الذاتي. يمكن لهذا النبات المرن أن ينمو بشكل مريح في أسرة الزهور البرية وعلى طول جوانب الطرق ، ويتغلب على حوامل كبيرة من أرض البراري. يمكنك الاستمتاع بهذه الزهرة الطويلة من الربيع إلى الخريف. لا تفوت فرصتك لتنمية هذا الجمال في حديقتك.