آدم شيفتر من ESPN في مقابلة إذاعية ساخنة على Tush Push

مضيفي الراديو الرياضي فيلادلفيا حساسون بعض الشيء حول الدفعة القاتلة.

عند التحدث إلى آدم Schefter كضيف على 97.5 “The Fanatic” ، دخل المضيف John Kincade في نقاش مفعم بالحيوية حول تعليقات مراسل ESPN فيما يتعلق بكيفية خسار الزعماء أمام النسور.

وقال شيفتر خلال “الحصول على” يوم الاثنين: “أكبر شيء هنا هو فقدان هذه اللعبة في مارس”. “لقد فقدت هذه اللعبة عندما رفض مالكو اتحاد كرة القدم الأميركي حظر الدفعة القاتلة. لم تضيع أمس. لقد فقدت في مارس!

“قد يكون هناك الكثير من الألعاب التي يلعبها النسور التي فقدت في مارس. لأن هذه المسرحية لا يمكن إيقافها. لا يعرف الدفاع فقط كيفية التعامل معها ، حتى المسؤولين لا يعرفون كيفية التعامل معها. أنت ترى أن رجال النسور يقفون إلى جانب كل لعبة لا يدعو إلى أي شيء.

دفعت Kincade المثيرة Schefter حول هذا الموضوع ، وأصر على أن الدفعة القاتمة ، التي ركضها النسور سبع مرات الأسبوع الماضي ، لم يكن السبب في أن الزعماء خسروا 20-17 في الأسبوع الثاني.

وقال كينكادي لشيفتر: “أنت تعرف متى ضاعت تلك اللعبة؟ لقد فقدت اللعبة عندما أسقطت ترافيس كيلسي تمريرة أصبحت اعتراضًا أعطى النسور الكرة”. “لقد فقدت اللعبة عندما اتخذ آندي ريد قرارًا بالذهاب إليه في المركز الرابع والآخر من 36 عامًا-لقد أعطى النسور هدفًا ميدانيًا ، وهدفًا ميدانيًا في الربع الثالث. لقد فقدت اللعبة عندما فقد هاريسون بوتكر هدفًا ميدانيًا كان من الممكن أن يكون ثلاث نقاط (تقدم). ولهذا السبب فقدت المباراة”.

“حسنًا ، جون ، لماذا الحساسية إذن؟” أجاب Schefter.

ثم قال كينكادي إن Schefter كان يقول كحقيقة أن اللعبة ضاعت بسبب الدفعة القاتلة وليس لأن النسور قاموا ببعض المسرحيات في الوقت المناسب بينما اتبع الزعماء ذلك مع بعض الأخطاء في الوقت المناسب.

“أوه ، حسنًا. حسنًا ، أنت تعرف ماذا ، جون؟ لن أذهب إلى” استيقظ “عندما حصلت على 20 ثانية: حسنًا ، لقد فعلوا ذلك ، وفعلوا ذلك ، وفعلوا (هذا). لم يكن هناك عوامل أكبر من هذا الاعتراض؟ “يشعر الناس بالغش من أنني لم أكن أتحلى بهم للتوقف في المركز الرابع وواحد أو الخروج بلعب كبير. أنا أتحدث فقط عن الدفعة القاتلة والغضب الذي أثاره عبر الدوري وعبر البلاد. الناس (جميعهم) عملوا.

يبدو أن الاثنين ينهيان المحادثة بحرارة ، لكن هذا لا يعني أن محادثة الدفع التوزيع هي أقرب إلى ذلك مع استمرار التوترات في الغليان.

صوتت فرق اتحاد كرة القدم الأميركي على شرعية المسرحية في مارس الماضي ، حيث ذكرت العديد من التقارير أن الناخبين قد غيروا أصواتهم في المرتبة الثانية بعد أن شجعوا على القيام بذلك ، مع جايسون كيلسي ، من بين أمور أخرى ، إلقاء خطابات نارية لدعمها.

يسود النسور أبطال Super Bowl ويستمرون في تشغيل تباين التسلل في قورتربك إلى نجاح كبير.

يبقى أن نرى ما إذا كانت المسرحية ستجعلها من خلال لجنة المنافسة بعد هذا الموسم ، لكن الكثيرين قد تكهنوا أنها ستكون موضوع محادثة مرة أخرى.