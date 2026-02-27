آدم فوكس ليس في حالة مزاجية للحديث عن مستقبله مع رينجرز – في الوقت الحالي

لا يريد آدم فوكس التحدث عن مستقبله مع الرينجرز بعد.

فوكس، الذي عاد إلى التشكيلة خلال خسارة بلوشيرتس 3-2 في الوقت الإضافي أمام فلايرز يوم الخميس، خاطب الصحفيين للمرة الأولى منذ إصابته في 5 يناير والمرة الأولى منذ أن أصدر الرئيس والمدير العام كريس دروري The Letter 2.0 الشهر الماضي.

قال إنه شعر “بالعجز قليلاً” عندما كان فريق Blueshirts يخسر وتم الإعلان عن إعادة الأدوات كشخص لم يكن قادرًا على المساهمة، مع وجود Fox كقطعة تنظيمية رئيسية طوال المواسم السبعة الماضية وشخص متعاقد خلال موسم 2028-29.

عندما سُئل فوكس عن المستقبل، اختار التركيز على هذا الموسم بدلاً من ذلك – وتأجيل تلك المحادثات إلى ما بعد العام.

وقال فوكس: “أعني أنني أحاول فقط التركيز على هذا العام الآن ولعب كل مباراة”. “هذا حقًا كل ما يمكنني فعله الآن، والذي يمكنني التحكم فيه – هو أنني كنت أحاول فقط العمل من أجل العودة ومساعدة الفريق على إنهاء المباراة بقوة. لذلك أعتقد أن هذا هو ما يدور في ذهني. … أعتقد أن هذه محادثة عندما ننتهي من لعب المباريات.”

وجمع فوكس، وهو من مواطني لونغ آيلاند والفائز السابق بكأس نوريس، 28 نقطة في 31 مباراة هذا الموسم، لكنه لعب أربع مرات فقط منذ 29 نوفمبر بسبب إصابة في الكتف ثم تعرض لإصابة في الجزء السفلي من الجسم الشهر الماضي ثلاث مباريات بعد عودته في البداية.

كان هذا بمثابة الموسم الأول من حياته المهنية مع غياب طويل.

وباعتباره شخصًا ساهم في نهائيات المؤتمر الشرقي مع فريق رينجرز وأثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي الدفاع في الدوري، فمن المقرر أن يظل حجر الزاوية في المستقبل نظرًا لحالة عقده.

وقع فريق Blueshirts على فلاديسلاف جافريكوف بصفقة مدتها سبع سنوات في الموسم الماضي ليكون شريكه في blueline أيضًا.

هذا لا يعني أنه كان من السهل على فوكس التعامل مع الحاضر، مع تكديس الإصابة وتغيير الاتجاه من خلال الامتياز معًا.

قال فوكس: “أعني أننا أشخاص قادرون على المنافسة هنا”. “نريد الفوز، وتخسر ​​لاعبًا مثل (أرتيمي بانارين) ولا تعرف ما الذي يمكن أن يحدث بشكل واضح. لقد وضعنا أنفسنا في هذا الموقف، وهذا ما يحدث. نعم، من الواضح، كما تعلمون، أن الأمر سيء، عندما يحدث شيء مثل هذا”.