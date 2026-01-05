آدم فوكس يعيد الشرارة إلى لعب رينجرز القوي بعد غيابه بسبب الإصابة

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بعد إصابة آدم فوكس في كتفه بسبب غيابه عن اللعب القوي ليصبح صارخًا مرة أخرى. كان الرينجرز قد بدأوا للتو في تحقيق خطوات كبيرة مع وحدتهم الأولى بعد معاناتهم لبدء العام قبل أن يخرج فوكس من خسارتهم في 29 نوفمبر أمام Lightning ولم يعودوا لمدة شهر.

ولكن في مباراتين مع عودة فوكس إلى التشكيلة، جمع فريق Blueshirts بالفعل ثلاثة أهداف في أربع فرص – حيث جمع المدافع هدفًا واحدًا يوم الأربعاء قبل أن يتبعه ميكا زيبانيجاد وأرتيمي بانارين بعد يومين في وينتر كلاسيك.

دخل الرينجرز مباريات الأحد في المرتبة 12 في NHL من حيث نسبة لعب القوة (21.2) بعد افتتاح الموسم كواحد من أسوأ وحدات NHL.

مع حاجة الرينجرز إلى مواكبة المؤتمر الشرقي المزدحم أثناء محاولتهم الصعود نحو رصيف ما بعد الموسم خلال النصف الثاني من الموسم، سيحتاجون إلى الاعتماد على الاستمرار في تعظيم فرص أفضلية اللاعبين، وقد أتت عودة فوكس، حتى مع وجود عينة صغيرة الحجم في الوقت الحالي، أرباحًا بالفعل.

قال المدير الفني مايك سوليفان بعد أن تدرب فريق رينجرز يوم الأحد قبل مباراته على أرضه يوم الاثنين ضد الماموث: “تلعب الفرق الخاصة دورًا كبيرًا في قدرتها على التأثير على النتائج”. “… (فوكس) رجل دفاع من النخبة. قدرته على رؤية الجليد. اتزانه مع القرص. عتبة ذعره. لا يرمي القرص بعيدًا. مجرد قدرته على التمسك بالقرص، والتحرك بشكل جانبي، وتسلق الخط الأزرق، وتغيير زاويته يفتح الأمور أمامه وللآخرين. “

“وأعتقد أن هذا ما يجعله فريدًا. ولهذا السبب يصعب استبداله عندما لا يكون لدينا، لذلك لا أعتقد أن هناك أي شك في أن اللعب بالقوة يمكن أن يكون جانبًا من جوانب صنع الفارق في لعبة فريقنا بشكل عام. المباريات الأخيرة هي دليل على ذلك.”

عندما أضاع فوكس الوقت، جرب الرينجرز إعدادًا خماسيًا للأمام وشاهدوا كيف تحول ذلك إلى كارثة. لقد اختبروا سكوت مورو مع السطر الأول أيضًا. وبينما لا يزالون بدون إصابة جي تي ميلر، حتى مجرد وجود فوكس – الذي جمع 28 نقطة في 29 مباراة هذا الموسم وتم استبعاده للتو من قائمة الألعاب الأولمبية الشتوية بالولايات المتحدة – قد أثار مجموعة لعب قوية ذهبت بشكل جماعي 6 مقابل 39 عبر 14 مباراة بدونه.

لقد صعد إلى مؤقت واحد من داخل النقطة في وقت متأخر من الفترة الثانية من خسارة الأربعاء ، ومزق تسديدة في مرمى حارس مرمى كابيتالز تشارلي ليندغرين. ثم تبعت الأهداف التي سجلها مهاجمو Blueshirts في ميامي. وقال سوليفان إن الوحدة “لا يبدو أنها تفوت أي شيء”.

ومع معاناة الرينجرز في تسجيل الأهداف في بعض الأحيان، خاصة أثناء وجودهم في الحديقة، يمكن أن تساعد لعبة القوة المتجددة في إشعال إنتاجهم الهجومي.

قال سوليفان: “عندما أصيب، اضطر إلى اتخاذ الكثير من القرارات ووضع لاعبين مختلفين في مواقع مختلفة، وأعتقد أن هذا يوضح لك تأثير Foxy على لعبنا القوي، وقدرته على تسوية الأمور”.

نوح لابا، من أسبوع لآخر بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم، تزلج بمفرده مع فريق رينجرز. ميلر، الذي خرج منذ 20 ديسمبر بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم، تدرب بقميص أحمر غير ملامس للجلسة الثانية على التوالي.

سيكون فوز رينجرز القادم بمثابة الذكرى الـ 500 في مسيرة سوليفان المهنية.