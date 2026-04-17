آرون بون لاعب يانكيز يمزق مضخاته “الحساسة للغاية” بعد طرده

بالنسبة لأولئك الذين اعتقدوا أن آرون بون قد لا يكون لديه ما يطرده مع وصول نظام ضربات الكرة الآلي، فكر مرة أخرى.

التقط مدير يانكيز طرده الأول في وقت متأخر من خسارة يوم الخميس 11-4 أمام الملائكة، حيث تم طرده من قبل حكم لوحة المنزل ويل ليتل في نهاية الشوط الثامن لمجادلته في مكالمة فاشلة من أعلى المركز الثامن.

قال بون، الذي خرج لأول مرة للتحدث مع ليتل في منتصف الساعة الثامنة قبل أن يخرج مرة أخرى في نهاية الإطار: “ما زلت لم أحصل على وضوح جيد، لأنهم بالطبع أصبحوا حساسين بشكل مفرط عندما كنت هادئًا قدر الإمكان”.

“لم أكن أتجادل هناك، أردت فقط سماع تفسيرهم. سأنتظر للحصول على مزيد من الوضوح. أعتقد أنها مسرحية جيدة.”

حكم القاعدة الأول رايان أديتون دعا إلى الوقوف على اليسار رايان ياربرو، الذي حاول اختيار الرجل في البداية مع العدائين في الأول والثاني واثنين من الرافضين في ما كان آنذاك مباراة 7-4.

قال بون إن فريق يانكيز لعبوا مع ياربرو لمحاولة الاستلام في البداية واعتقدوا أن الرمية كانت ضمن القواعد. لكنه كان غير راضٍ عن عدم وجود تفسير لسبب تسميته بالعرقلة.

قال بون، الذي قاد AL في عمليات الطرد في كل سنة من السنوات الخمس الماضية: “سوف أعطاني إياها خلف لوحة المنزل، ولكن بعد ذلك أردت ما اعتقدت أنه كان ينبغي أن يكون أكثر من تفسير”. “لذلك خرجت للتحدث مع رايان في البداية وقاطعني (رئيس الطاقم لانس باركسديل)”.

سيتم إحصاء جيريت كول في منتصف الأربعينيات من ليلة الجمعة تقريبًا عندما يبدأ مهمة إعادة التأهيل في Double-A Somerset، والتي، إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن أن تعيده إلى The Bronx في غضون شهر تقريبًا.

تتمثل الخطة في أن يبني كول بشكل كامل على مهمته في الدوري الثانوي، بدلاً من القيام بما فعله فريق يانكيز مع كام شليتلر لبدء هذا الموسم وأخذه في حوالي 70 ملعبًا لإنهاء هذا التراكم في الدوريات الكبرى.

قال بون: “إنها خطوة واحدة في كل مرة”. “نتطلع إليه بدءًا من يوم الجمعة وسنبنيه من هناك. حتى عندما يعود إلينا، سنكون على الأرجح متحفظين معه”.

تأتي مهام إعادة التأهيل مع ساعة مدتها 30 يومًا للرماة – سيكون يوم 16 مايو هو اليوم الأخير لذلك بالنسبة لكول – ولكن أولئك الذين يعودون من جراحة تومي جون، كما هو الحال مع الفائز السابق بـ AL Cy Young، يمكنهم تمديد هذه النافذة إذا لزم الأمر.

في هذه الأثناء، من الممكن أن يعود كارلوس رودون قبل وقت قصير من كول.

من المقرر أن يقوم صاحب اليد اليسرى، الذي تأخرت عودته من جراحة الكوع بسبب مشكلة في أوتار الركبة، بممارسة الضرب المباشر يوم السبت، وبعد ذلك يمكن الحصول على تصريح لبدء مهمة إعادة التأهيل التي من المحتمل أن تشمل “على الأقل” ثلاث مباريات – مما قد يضعه في وضع يسمح له بالانضمام مرة أخرى إلى فريق يانكيز في الأسبوع الثاني من شهر مايو.

عذب أوزوالد بيرازا فريقه السابق في جميع السلاسل، حيث ذهب 2 مقابل 4 مع سباق مزدوج، وجري على أرضه، ومشي وثلاثة من RBIs يوم الخميس بعد أن ذهب 3 مقابل 3 مع هوميروس ومشي يوم الثلاثاء.

وقال بون: “يا رجل، لقد بدا مثل ما كنا متحمسين له منذ عدة سنوات”. “ثم من الواضح أنه مر بعامين من النضال حقًا. إنه موهوب للغاية، وكان كذلك دائمًا. … من الواضح أنه في مكان جيد كما كان منذ سنوات قليلة.”

لأول مرة هذا الموسم، لم يلعب رايان مكمان المشاجر قاعدة ثالثة خلال بداية ماكس فرايد.

على الرغم من تفضيل بون المعلن أن يقوم ماكماهون الموهوب دفاعيًا بالتعامل مع الزاوية الساخنة لفريد، الذي يولد مقطعًا عاليًا من الكرات الأرضية هناك، فقد بدأ أميد روزاريو لتحقيق التوازن في التشكيلة في يوم كان فيه الملائكة يرمون لعبة الثيران.

خسر فريق يانكيز تحديات نظام ضربات الكرة الآلي في الجزء السفلي من الشوط الثالث يوم الخميس.

ثبت خطأ كل من Jazz Chisholm Jr. و Trent Grisham في محاولتهما تحويل الضربات إلى كرات.