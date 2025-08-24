آرون بون مفتوح لإعطاء أنتوني فولب استراحة

قبل آخر ظهور لليانكيز ضد ريد سوكس ، قال المدير آرون بون إنه فكر في إعطاء أنتوني فولب استراحة بعد أن أصبح لديه خيار في شورتستوب في عملية الاستحواذ على خط التجارة خوسيه كاباليرو.

قال بون: “خاصة مع Caballero ، أعطيته واحدة في اليوم الآخر”. “يمكن أن يلعب هؤلاء هنا ، لكنني لم أفعل ذلك مع اليسار اليوم.”

خرج فولب وأظهر بون أنه قد يحتاج إلى واحدة.

لقد ارتكب خطأه السابع عشر لهذا الموسم في الشوط التاسع لخسارة يانكيز القبيحة 12-1 ، إلى جانب يوم آخر في اللوحة دون ضربة.

كما شمله وضعه في التضحية المشكوك فيه في الشوط الرابع مع واحد خارج ويانكيز المتخلف بثلاثة أشواط.

جاء بون إلى دفاع فولبي على دفاعه ، حسناً.

في Red Sox Seven Run ، قام Volpe ببث رمية على Gronder David Hamilton.

إنه خطأ واحد خجول من عالي مهنة ، بعد أن ارتكب 17 كصاعد في عام 2023.

وقال المدير: “لقد ارتكب فولب خطأً ، وكان هذا هو الأول في أسابيع قليلة”. “لقد كان يلعب بشكل جيد هناك ، ورمية سيئة.”

ارتكب فولب خطأ عقلي ليلة الجمعة.

مع وجود Jarren Duran في القاعدة الثانية وواحد في مباراة 1-0 في الشوط التاسع ، ضربت Ceddanne Rafaela جائزة لفولبي ، وبدلاً من الرمي الروتيني ، ألقى فولب خلف دوران إلى موسيقى الجاز تشيشولم جونيور في المركز الثاني.

كان دوران آمنًا وفاز رافايلا على رمي تشيشولم إلى البداية.

بعد ذلك ، قال بون إنه “من الواضح أنه لم يكن المسرحية الصحيحة” ولكنه أطلق عليه أيضًا “مسرحية مسروقة”.

من الصعب الدفاع عن فولب بشكل عدواني ، لأنه ضرب تعويذة جافة أخرى.

إنه في جفاف 1 مقابل 28 ويضرب .169 في شهر أغسطس.

يعود تاريخه في الموسم إلى .675 وانخفض متوسط ​​الضرب إلى .208.

أبقى بون فولبي في تشكيلة الفريق يوم السبت لأنه أراد مضربه اليمين ضد اليساري ، ريد سوكس آس غاريت كوتشيت.

ومع ذلك ، في الرابع ، وضع Volpe عظمة التضحية ، علامة على ثقته المتناقصة.

يانكيز القصير يكافح ويسمع المزيد من الأوزان المتكررة.

ربما استراحة ، كما اقترح بون الذي فكر فيه ، يمكن أن يساعد.