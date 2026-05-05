آرون بون يثير تجربة أنتوني فولبي الميدانية على القصر

من المرجح أن يبدأ أنتوني فولبي عند نقطة التوقف القصيرة يوم الثلاثاء، عندما يلعب أول مباراة له في الدوري الثانوي بدون إعادة تأهيل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولكن عندما يبدأ مهمته مع Triple-A Scranton/Wilkes-Barre، مع تاريخ انتهاء غير مؤكد بعد أن تم اختياره هناك ليلة الأحد في نهاية مهمة إعادة التأهيل الخاصة به، فإنه من الجدير مراقبة ما إذا كان فريق يانكيز سيطلب منه البدء في العمل في مناصب أخرى ومتى سيمنحه فرصة أفضل للعودة في النهاية إلى ذا برونكس.

“سنرى،” قال المدير الفني آرون بون يوم الاثنين قبل نهاية السلسلة ضد الأوريولز. “في الوقت الحالي، سوف يلعب دور شورتستوب. إذا أجرينا تلك المحادثات مع مرور الأيام، فسنجريها. ولكن ليس الآن.”

ترك ذلك الباب مفتوحًا أكثر قليلاً مما كان عليه بون يوم الأحد قبل أن يعلن يانكيز قرار إرسال فولبي إلى Triple-A، مع قيام خوسيه كاباليرو بما يكفي خلال أول 34 مباراة لتولي مهمة البداية القصيرة في الوقت الحالي.

وفي حين أن التراجع عن كاباليرو يمكن أن يخلق فرصة لفولبي للعودة، بعد أن بدأ 455 مباراة في فترة توقف قصيرة من أصل 486 مباراة لفريق يانكيز في الفترة من 2023 إلى 2025، فإن العامل المعقد هو أن اللاعب المحتمل جورج لومبارد جونيور أصبح الآن في Triple-A بعد ترقية من Double-A.

كان لومبارد، وهو أيضًا لاعب توقف قصير طبيعي، يرش في قاعدة ثالثة وقاعدة ثانية (العام الماضي)، لكن من الصعب تصديق أنه سيتوقف عن لعب توقف قصير تمامًا. وعندما يفعل ذلك، أين سيترك ذلك فولبي؟

وقال بون: “جورج، كما فعل الكثير، سوف يرتد”. “سنستمر في إعادة النظر في هذا بينما نتحرك من خلاله. لكن جورج يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة في اللعب في المركز الثالث والثاني والقصير، وكل ذلك بشكل جيد للغاية. لن يكون الأمر مختلفًا جدًا بالنسبة لجورج.”

قال آرون جادج، الذي تحدث إلى فولبي عبر الهاتف لمدة 30-40 دقيقة ليلة الأحد، إن اختيار نقطة التوقف القصيرة كان “صعبًا” و”مفاجأة”، لكنه أقر أيضًا بأن لعب كاباليرو بشكل جيد جعل من “الصعب نوعًا ما تحريك الأشياء”. ألمح الكابتن إلى أن فولبي الذي أصبح أكثر تنوعًا يمكن أن يعمل لصالحه.

قال القاضي: “أعلم أنه سيكون متحمسًا أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى هنا”. “أنتوني جزء كبير مما نقوم به هنا للمضي قدمًا.

“أنا متحمس لرؤيته يعود إلى هنا، إذا كانت هناك طريقة للعثور عليه – حتى لو كان هو رجل المرافق، أو أي شيء، فقط ليعود إلى هنا مرة أخرى.”

وقال بون، الذي تحدث أيضًا مع فولبي مساء الأحد، إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أخذ الأخبار “مثل المحترفين”.

وقال بون: “أنا متأكد من أنه ليس سعيدًا بهذا الأمر ولا يحب بالضرورة هذه الفكرة، لأنه من الواضح أنه عمل بجد من أجل الخضوع لهذا (إعادة التأهيل من جراحة الكتف)”. “بالذهاب إلى هذا، توقعنا منه أن يكون هنا ويلعب بمجرد انتهاء فترة إعادة تأهيله. لذلك من الواضح أن هذا تغير خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكنني أعتقد أن هناك جزءًا منه يفهم ذلك أيضًا. أنتوني محترف وليس لدي أدنى شك في أنه سيتعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة.”

أصر بون، الذي كان أحد أكبر مؤيدي فولبي طوال مسيرته الكبيرة في الدوري، على أن قرار اختياره لا يغير من شعور المنظمة تجاهه الآن أو في المستقبل.

وقال بون: “لكن في هذه اللحظة، شعرنا أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”. “نأمل أن يمنحه هذا المزيد من الوقت لتجميع تلك التكرارات اليومية وأشياء من هذا القبيل وسنواصل التقييم.”