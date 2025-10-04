آرون بون ينفجر انتقادات يانكيز المحلل الأزرق: “إنه مخطئ”

تورونتو – آرون بون يحتفظ الإيصالات.

كان مدير Yankees في خضم الحديث عن دفاع Infield المحسن في ناديه ومدى لعبه خلال الشهرين الماضيين يوم الجمعة عندما أضاف بعض التوابل.

وقال بون في مركز روجرز قبل مواجهة ALDS مع The Blue Jays: “على عكس بعض الأفكار هنا ، نحن فريق جيد حقًا”.

لكن لم يكن مشجعو جايز بلو جايز فقط الذين كان بون يشير إليه. من الواضح أنه كان لديه شخص ما أو شيء ما في ذهنه.

وقال بون: “أعرف أن باك (مارتينيز) كان لديه بعض الأفكار” ، في إشارة إلى محلل تلفزيون بلو جايز وماسك الدوري الكبير منذ فترة طويلة ، الذي تجرأ على القول إن يانكيز “لم يكن فريقًا جيدًا” في أوائل سبتمبر.

“لا يهمني ما هو سجلهم” ، قال مارتينيز خلال البث. “لديهم الكثير من الملاعب البرية ، ويرتكبون الكثير من الأخطاء في هذا المجال ، ولا يديرون القواعد بشكل جيد للغاية. إذا لم يصلوا إلى المنزل ، فلن يكون لديهم فرصة للفوز”.

بعد بضعة أسابيع ، حصل بون على إعادة.

“إنه مخطئ” ، قال بون. “لكن هذا لا يهم. يجب أن نلعب ، وعلينا أن نذهب ، كما يفعل الجميع هذا الوقت من العام.”

قام كودي بيلينجر بممارسة الضرب خلال التمرين يوم الجمعة ، ولم يظهر أي آثار سيئة للكدمات اليسرى التي جعلته يتراجع بالقرب من نهاية الفاصلة يوم الخميس ضد ريد سوكس.

قام اللاعب “بإعادة تجويف” الإصابة أثناء السباق من القاعدة الثانية للتسجيل خلال الشوط الرابع الذي يديره الأربع ، لكن لا يبدو أنه شيء يعرضه لخطر عدم وجوده في تشكيلة اللعبة 1 من ALDS يوم السبت.

قال بون: “مجرد تشويش كعبه قليلاً عندما كان يتجول في المركز الثالث”. “يجب أن يكون على ما يرام. يجب أن يكون على ما يرام.”

أكثر من أي مدير آخر في بطولات الدوري الكبرى ، كان جون شنايدر عدوانيًا في إخراج الخفافيش من يد هارون جادف.

ولا يبدو الأمر وكأنه يخطط مدير Blue Jays لتغيير هذه الاستراتيجية الآن بعد أن أصبحت ما بعد الموسم.

قال شنايدر: “أعلم أنني حصلت على الكثير من الاستهجان في نيويورك وحتى بعض الاستهجان هنا إذا كنت تمشيه”. “أحصل عليها كمشجع للعبة.

“أعتقد أنك تنظر إلى تشكيلة الفريق ككل ، فأنت تنظر إلى بعض المواقع التي يخرج فيها. أنت بالتأكيد على دراية بمكان وجوده في جميع الأوقات وتحترم الجحيم من الموسم الذي كان لديه. لا أعتقد أن أي شيء يتغير حقًا بالطريقة التي سنقوم بها أو أي شخص آخر.”

خلال هذا الموسم العادي ، سار Blue Jays القاضي 15 مرة – سبعة منهم عن قصد – عبر 56 مباراة. عندما وصل القاضي إلى التأرجح ، بلغ .325 مع 1.118 OPS وثلاثة أشواط المنزل.

منذ أن كان Schneider على رأس ، سار The Blue Jays في Yankees Slugger 46 مرة في 45 مباراة ، 17 منها عن قصد.

<br />

وقال شنايدر: “أعتقد أنك تثق فقط في مناطق معينة ، وأعتقد أنه إذا كانت هناك طريقة للحد من الأوقات التي يتأرجح فيها وربما تؤثر على الكرة ، فهذه فائدة بالنسبة لنا”. “لكن لا توجد مجموعة من القواعد التي يمكن أن تقولها متى ومتى لا.”