آرون جادج، جيانكارلو ستانتون، أنتوني فولبي يحرزون هدفًا في فوز يانكيز الساحق على أوكلاند

أوكلاند، كاليفورنيا – في السلسلة النهائية لفريق يانكيز في الكولوسيوم، أمضى الفريق يوم السبت في إطلاق بعض الهدايا التذكارية الأخيرة في المدرجات.

أطلق آرون جادج وجيانكارلو ستانتون وأنطوني فولبي جميعهم انفجارات هائلة قطعت مسافة 1287 قدمًا في مجملها لتقود انفجارًا هجوميًا.

في ملعب كان يُستخدم لفترة طويلة كملعب كرة قدم، سجل فريق يانكيز هدفًا وسدد هدفًا ميدانيًا بينما اقتربوا من حسم لقب الدوري الأمريكي الشرقي بفوزهم 10-0 على فريق أوكلاند أثليتكس.

وبفضل هذا الفوز، إلى جانب خسارة أوريولز في وقت سابق من يوم السبت، استعاد يانكيز (91-64) تقدمه بخمس مباريات على قمة القسم مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم، وقلص رصيده السحري ليضمن صدارة الدوري الأميركي الشرقي إلى ثلاثة.

كانت المباراة الخامسة عشرة التي يسجل فيها فريق يانكيز أرقامًا مزدوجة في الموسم أكثر من كافية لدعم كارلوس رودون، الذي قاد فريقه في مواجهة بعض الزحام ليحقق ستة أدوار دون أن يتلقى أي هدف.

وزع اللاعب الأعسر خمس ضربات وسيرًا واحدًا، مواصلًا مسيرته القوية في طريقه نحو أكتوبر بينما خفض معدل أدائه المكتسب إلى 3.98 في بدايته الحادية والثلاثين هذا العام.

كانت الضربة المنزلية التي سددها جادج هي رقم 54 له هذا الموسم، حيث جاءت الضربة المنفردة من مسافة 425 قدمًا في الشوط السابع لتضع اليانكيز في المقدمة بنتيجة 7-0.

بعد مرور أحد عشر عامًا على تدريبه على الضرب مع فريق يانكيز في الكولوسيوم عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا والذي أصبح للتو اختيارهم في الجولة الأولى، واصل جودج موسمه التاريخي.

انضم إلى بيب روث باعتباره اللاعب الثاني فقط من فريق يانكيز الذي سجل موسمين من 54 ضربة منزلية على الأقل.

في الوقت نفسه، كانت الضربات القوية التي سجلها فولبي وستانتون بمثابة إشارات مشجعة لاثنين من أكثر لاعبي الفريق تألقاً. وفي كثير من الأحيان لا يوجد وسط بين التألق والبرودة بالنسبة للثنائي، ولكن إذا كان فريق يانكيز يضم لاعبين مثل ستانتون وفولبي في نفس الوقت، فإن تشكيلته تصبح أكثر عمقاً وخطورة.

قبل الدخول في هذه السلسلة، كان فولبي 5 من 44 (.114) فقط بدون أي ضربات إضافية على مدار آخر 13 مباراة له.

ولكنه سجل ثلاث ضربات في ليلة الجمعة ثم ظل في حالة تألق يوم السبت، حيث سدد ضربة منزلية بطول 421 قدمًا في الشوط الثاني – وهي الأطول في مسيرته – ليتقدم 3-0 على لاعب يانكيز الأيسر السابق جيه بي سيرز. وكانت هذه أول ضربة منزلية لفولبي منذ 3 أغسطس، حيث خاض 41 مباراة بدون ضربة منزلية.

لقد كان ستانتون باردًا أيضًا في الآونة الأخيرة.

بعد أن ارتكب خطأ مزدوجًا في الشوط الأول يوم السبت (والذي سجل فيه نقطة من المركز الثالث)، كان 5 من 42، بما في ذلك ستة ضربات في آخر مباراتين له.

ولكن على طريقة ستانتون، نجح في الخروج من هذا الوضع بتسديدة قوية، حيث أطلق ثلاث جولات على بعد 441 قدمًا من سيرز في الشوط الثالث لتصبح النتيجة 6-0.

أعطى فريق يانكيز رودون التقدم للعمل عليه منذ البداية، حيث سجل زوجًا من النقاط في الجزء العلوي من الشوط الأول.

وتبع ذلك ضربات فردية من جليبر توريس وخوان سوتو، ثم مشى جادج بتسع رميات ليملأ القواعد لستانتون، الذي ارتكب خطأ مزدوجا سجل منه توريس هدفا من القاعدة الثالثة.

وتقدم جيسون دومينغيز بعد ذلك وأطلق كرة قوية عبر الجانب الأيسر لتصبح النتيجة 2-0.

وبعد أن سجل جادج هدفًا بعيدًا عن الرامي الأيمن براندون بييلاك في الشوط السابع، نجح فريق يانكيز في إضافة ثلاثة أهداف أخرى ليصل إلى رقم مزدوج. وسجل فولبي هدفًا واحدًا في اختيار لاعب الدفاع قبل أن يضيف توريس هدفين ليصبح التقدم 10-0.

سجل ثمانية من لاعبي اليانكيز التسعة في التشكيلة الأساسية ضربة واحدة على الأقل بينما وصل جميعهم إلى القاعدة بأمان.

حل مارك ليتر جونيور بديلاً لرودون في الشوط السابع وألقى شوطين مثاليين مع ثلاث ضربات قبل أن يغلق تيم مايزا المباراة في الشوط التاسع.