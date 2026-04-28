آرون جادج وبن رايس يصنعان تاريخ هوميروس بينما يستمر يانكيز في التدحرج

أرلينغتون، تكساس – آرون جادج ليس غريبًا على الظهور بجانب العظماء على الإطلاق في كتاب الأرقام القياسية لليانكيز.

الآن هو يحضر بن رايس معه.

سحق رايس وجادج أصحاب الأرض المتتاليين في الشوط الثالث ليلة الاثنين، وانضموا إلى شركة يانكي المختارة وقدموا وقود الطائرات للفوز 4-2 على رينجرز في جلوب لايف فيلد.

مع الجولة العاشرة لرايس على أرضها لهذا العام والمركز الحادي عشر للقاضي، أصبحا الزوج الثاني فقط من زملائه في فريق يانكيز الذي يسجل 10 أو أكثر على أرضه في أول 29 مباراة للفريق في الموسم، وفقًا لسارة لانج من موقع MLB.com.

والآخر كان يوغي بيرا وميكي مانتل في عام 1956.

كما عاد جاز تشيشولم جونيور أيضًا، واستمر في التسخين، وقام ماكس فرايد بستة جولات إقصائية أخرى حيث فاز فريق يانكيز (19-10) للمرة التاسعة في آخر 10 مباريات.

كان لدى القاضي عدد قليل من رجال الجناح المختلفين على مر السنين، بما في ذلك جيانكارلو ستانتون وخوان سوتو، ولكن الآن تبدو رايس وكأنها الأحدث حيث كان اللاعبان اللذان كانا في حالة تمزق لبدء الموسم – حيث يعمل كل منهما على 21 منزلًا أكثر من العمالقة، برويرز، ميتس، مارلينز (يدخلون مباراة ليلة الإثنين) وريد سوكس كفريق واحد.

كانت كرة القاضي الطويلة مجرد جزء من ليلته الكبيرة، حيث أضاف زوجًا من الضربات وضربته رمية (على المرفق الأيسر)، مما رفع معدل OPS الخاص به إلى 1.010 – والذي لا يزال يتخلف عن رايس 1.191.

على الأقل لبضع دقائق، تعادل رايس مع القاضي لقيادة الفريق في أصحاب الأرض عندما سحق تسديدة من جولتين على جاك ليتر في الشوط الثالث.

ذهب رجل القاعدة الأول في الاتجاه الآخر لانفجار يبلغ طوله 404 قدمًا، وأظهر قوة مذهلة في المجال المعاكس في مسيرته السادسة على أرضه في آخر 11 مباراة.

ثم قام القاضي برفع رايس مرة واحدة وضرب مسافة 414 قدمًا بسرعة 113 ميلاً في الساعة قبالة الخفافيش، وهبط مباشرة حول المكان الذي سجل فيه رقمه القياسي رقم 62 على أرضه في الحقل الأيسر هنا في عام 2022.

في هذه العملية، تعادل أورلاندو سيبيدا وتوني بيريز ليحتل المركز 75 في قائمة الجري على أرضه على الإطلاق برصيد 379.

بعد جولة لاحقة، انضم تشيشولم إلى العرض على أرضه، محققًا هدفه الثالث في المباريات الخمس الماضية – بعد خوض 23 مباراة دون مباراة واحدة لبدء العام – ليضع فريق يانكيز في المقدمة 4-0.

كانت هذه هي المرة الثالثة في المباريات الأربع الماضية التي يحقق فيها يانكيز ثلاثة أشواط على الأقل على أرضه.

كما أعطت الكرات الثلاثية الطويلة فريق يانكيز 32 نقطة على أرضه في آخر 14 مباراة بعد أن سجل 14 فقط في أول 15 مباراة هذا الموسم.

وكان ذلك بمثابة دعم كبير لفريد، الذي لم يسمح بالركض للمرة الرابعة في سبع مشاركات هذا الموسم.

بعد خروجه من ثماني جولات إقصائية ضد فريق ريد سوكس، تحول فرايد إلى ستة إطارات خالية من الأهداف ضد رينجرز (14-15) حيث قام بتوزيع أربع أغنيات فردية ومسيرتين بينما سجل خمسة.

ساعد فرايد نفسه في الشوط الرابع من خلال اختيار جوش جونغ في القاعدة الأولى – والتي أصبحت قبعة قديمة لليسار، لكنها كانت بمثابة المباراة الرابعة على التوالي التي سجل فيها أحد لاعبي يانكيز انطلاقة (بعد ويل وارن، رايان ويذرز ولويس جيل).

لقد حدث هذا مرة أخرى فقط في تاريخ الامتياز، وفقًا لستاثيد، وحدث ذلك في عام 1995 مع جاك ماكدويل، وديفيد كون، وسكوت كامينيكي، وستيرلنج هيتشكوك.

استبدل كاميلو دوفال فرايد ليبدأ الشوط السابع وأفسد على الفور الإغلاق، حيث تخلى عن شوطه على أرضه لقرص الضارب جوك بيدرسون مما جعل المباراة 4-1.

عمل تيم هيل حول أول مسيرتين له هذا الموسم في الشوط الثامن قبل أن يتغلب ديفيد بيدنار على بعض الدفاع الرديء خلفه في الشوط التاسع – مما أدى إلى جولة غير مكتسبة – ليسجل صده الثامن هذا العام.