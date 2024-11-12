آرون جادج وخوان سوتو وفرانسيسكو ليندور من بين المتأهلين للتصفيات النهائية لأفضل لاعب

يتم تمثيل فريق يانكيز وميتس بشكل جيد بين المرشحين النهائيين لجوائز نهاية العام.

من بين ثماني فئات لجوائز رابطة كتاب البيسبول الأمريكية الأربع الكبرى – MVP، وCy Young، وRookie of the Year، وأفضل مدير لهذا العام في كل دوري – يوجد أربعة يانكيز واثنان من Mets في المراكز الثلاثة الأولى، كما تم الكشف عنه ليلة الاثنين.

المتأهلون للتصفيات النهائية – من بين أفضل ثلاثة حاصلين على الأصوات – لفريق يانكيز هم:

• آرون جادج وخوان سوتو، اللذان سيواجهان بوبي ويت جونيور لاعب العائلة المالكة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي.

القاضي هو المرشح الأوفر حظًا لما سيكون ثاني أفضل لاعب له في ثلاثة مواسم.

قاد الكابتن البطولات الكبرى بكثرة، بما في ذلك 58 جولة على أرضه، و144 RBIs و1.159 OPS، في عام آخر مثير للإعجاب لم ينته ببطولة ولكن من المحتمل أن ينتهي بالأجهزة.

استمتع ويت بموسم ممتاز من جميع النواحي، حيث بلغ متوسطه 0.332 وهو الأفضل في لعبة البيسبول بينما سرق 31 قاعدة، وسجل 0.977 OPS ولعب دفاعًا رائعًا في نقطة التوقف القصيرة – وهو الموسم الذي كان ممتازًا، إن لم يكن تاريخيًا تمامًا مثل موسم القاضي.

سوتو، الذي سيجلب له تفوقه في المشي مئات الملايين من الدولارات، لم يفز أبدًا بجائزة أفضل لاعب، حيث احتل المركز الثاني بعد برايس هاربر أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في عام 2021.

لقد أنهى على الأقل في المراكز الثلاثة الأولى هذا العام، وحصل على أصوات أكثر من لاعب الأوريولز جونار هندرسون.

• لويس جيل وأوستن ويلز، اللذان انضما إلى لاعب فريق الأوريولز كولتون كاوزر كأفضل الفائزين بجائزة AL Rookie of the Year.

بدا جيل (3.50 عصرًا في 29 بداية) كمنافس لـ Cy Young خلال شهر مايو، عندما كان يمتلك 1.99 عصرًا، لكنه تعب في وقت متأخر من أول موسم كامل له بعد جراحة تومي جون وما زال مؤهلاً ليكون بمثابة وحي.

بدا ويلز (.718 OPS في 115 مباراة، بالإضافة إلى الدفاع القوي في الماسك) وكأنه الخفافيش المنضبطة التي شهدها يانكيز تنمو من خلال القصر، واستقر في منصب ضارب التنظيف قبل أن يكافح في أواخر الموسم.

يعتبر Cowser (.768 OPS مع 24 لاعبًا في 153 مباراة) منافسًا قويًا، حيث فاز بوظيفة خارج المعسكر وركض معها.

المتأهلون للتصفيات النهائية لسباق ميتس هم:

• فرانسيسكو ليندور، الذي وصل إلى نهائيات جائزة أفضل لاعب في الدوري الوطني – وهي جائزة لم يفز بها أي لاعب من فريق ميتس مطلقًا.

الاحتمالات ضد ليندور، الذي سيكون إلى جانب كيتيل مارتي من أريزونا من المستضعفين بشدة ضد شوهي أوهتاني من فريق دودجرز.

لدى ليندور حجة مماثلة مثل ويت – تألق هجومي ودفاعي على حد سواء، وانتهى بـ .844 OPS ودفاع النخبة باستمرار في نقطة التوقف القصيرة – ولكن خط الإحصائيات يتضاءل أمام Ohtani.

أصبح The Dodgers DH الآن العضو الوحيد في نادي 50-50 بعد حملة انتهت بـ 54 جولة على أرضه و59 سرقة و1.036 OPS.

• كارلوس مندوزا، وهو من بين الثلاثة الأوائل لجائزة أفضل مدير في الدوري الوطني لهذا العام. جميع المتأهلين للتصفيات النهائية الثلاثة – بات مورفي من فريق برويرز ومايك شيلدت من فريق بادريس هم الآخرون – هم مديرون في مواسمهم الأولى مع فريقهم.

مندوزا، في موسمه المبتدئ كمدير رئيسي للدوري، نجا من العديد من العواصف وجلب فريقًا كان أقل من .500 في أوائل يونيو في 11 مباراة إلى NLCS.

لقد صنع مورفي العجائب براتب ضئيل، وقام شيلدت بتثبيت نادي بادريس القوي الذي كان قد انهار قبل عام.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة الأسبوع المقبل.