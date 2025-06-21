آرون جادس ينفجر هوميروس في خسارة يانكيز للأوريولز

لم يكن ذلك طائرًا ولا طائرة تبحر فوق جدار المجال الأيمن ليلة الجمعة.

كان هذا هو أول منزل لهارون جادز في غضون أسبوع ، وقد جاء وسط عودة ثلاثية-في ليلة سوبرمان بوببلهيد-على الرغم من انخفاض يانكيز 5-3 إلى الأوريولز في الملعب.

أظهر القاضي مرة أخرى علامات على التقاط ما كان زحف 3 مقابل 27 مع ثلاث مرات ومشي مقصود-بما في ذلك سباقه السابع والعشرين على أرضه في هذا الموسم-في أول أربعة مباريات له في الصفيحة قبل أن يخرج في التاسع.

قال آرون بون بعد المباراة: “لقد أحببت الخفافيش الليلة”. “اعتقدت أنه قام بتعديل قليل بيديه.” في بعض الأحيان تتأخر قليلاً ، ودخل في مكان ودخل في هذا الموقف القوي حقًا إلى المكان الذي تتأرجح فيه الآن ، حيث تكون في المنطقة كثيرًا. لذلك بدا لي مثل تعديل قليل بيديه. واعتقدت أنه وضع الكثير من التقلبات الجيدة الليلة. “

رقم 99 قد خدم دائمًا كريببتونيت للأوريولز.

يمثله 48 مباراة في 111 مباراة مهنية ضد بالتيمور أكثر من قبل أي لاعب MLB ضد أي خصم منذ ظهور القاضي لعام 2016.

وقال القاضي الذي ادعى أنه لا يزال لم ير سوبرمان بوببلهيد: “إنني أقوم بإجراء تعديلات كل يوم. هناك الكثير مما لا يمكنني تضييقه حقًا”. “لديهم فريق عمل رائع ، لذا فإن الأمر يتعلق بالاستعداد ، خاصةً في ذلك الخفافيش. أخذت بعض السخانات التي كان بإمكاني التسبب في بعض الأضرار … لذلك كنت أحاول حقًا قفلها وأحاول إجراء شيء ما هناك.”

كان قائد فريق Pinstriped قد أخرج 20 مرة في ألعابه العشر السابقة ليغرق في متوسط ​​ضربه من .396 في 10 يونيو إلى .366 يدخل هذه الألعاب الثلاث ضد O’s.

بعد المساهمة في مركز واحد في الوسط حيث سجل اليانكس مرتين في الجزء السفلي من أول من يطابق شوط بالتيمور في الشوط الأول ضد ماكس فريد ، قاد القاضي في المركز الثالث مع هوميروس في المجال المعاكس إلى اليمين على كرة سريعة 2-2 من أوريولز لاعب تومويوكي سوجانو.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعمق فيها القاضي منذ انفجاره التاسع ضد Red Sox Ace Garrett Crochet يوم الجمعة الماضي في Fenway Park.

أمر مدير أوريولز توني مانسولينو القاضي عن قصد مع أول قاعدة مفتوحة واثنين من الرافعة في الرابع.

قام القاضي أيضًا بتجديد أغنية فردية من خارج إلى اليسار في السادس ، لكن يانكيز فشل في تسجيل أي من الإطارين.

ضربت MVP مرتين ضد الأوريولز أقرب فيليكس باوتيستا للثاني من أصل تسعين ، حيث خسر اليانكس للمرة السابعة في ثماني مباريات.

قال القاضي: “إنه أمر صعب”. “إنه يديرها ما يصل إلى 100 ميل في الساعة مع هذا التحرير والسرد الخليط. إنه ليس ممتعًا ، ولكن هذا من تريد مواجهته عندما تكون اللعبة على المحك. أنت تريد أن تصعد ضد الأفضل … لقد حصلنا على الليلة ، لكنني أعتقد أننا سنراه بالتأكيد مرة أخرى (في نهاية هذا الأسبوع).”