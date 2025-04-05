آرون جادف على وتيرة هوميروس المضحكة ويانكيز في رهبة

بيتسبيرغ – في مباراته الوظيفية 1000 ، أدار آرون جادف أداءً نموذجيًا في هارون جادف.

كان هناك ، بالطبع ، تشغيل المنزل.

كان هناك مسرحية دفاعية قوية ضد جدار الحقل الصحيح.

وبعد ذلك ، كان هناك مدير القاضي وزملاء الفريق يحاولون العثور على كلمات جديدة لوصف ما يشاهدونه باستمرار على أساس يومي من قائد يانكيز.

وقال المدير المدير “آرون بون”: “أعتقد أنه ، هذا الجيل ، أحد أعظم لاعبيهم” ، موضحًا لماذا يعتبره بالفعل القاضي قاعة “غير ذهني”.

ربما يتصل كوبرستاون في النهاية ، لكن في الوقت الحالي ، واصل القاضي بدايته الحارقة للموسم ، حيث كان يديره على أرضه السادسة (مع 17 RBIs) في المباراة السابعة من العام – وضعه على وتيرة 139 من Homers.

اعتبارًا من فوز يانكيز 9-4 يوم الجمعة ، كان لدى القاضي أكثر من تسعة فرق.

في حياته المهنية التي استمرت 10 سنوات ، يمتلك القاضي 321 منزلًا للذهاب مع 1.014 OPS.

قاعة فامير؟

“لقد حصلت على الكثير من العمل للقيام به” ، قال القاضي بشكل متوقع. “سنتحدث عن ذلك في غضون عامين.”

رفع انفجار القاضي الذي يبلغ طوله 403 قدمًا إلى ميدان الوسط اليمنى يوم الجمعة يانكيز يزيد 9-1 في الشوط السابع من ليفتي تيم مايزا ، وهو جاي الأزرق السابق (ويانكي) الذي اشتهر بالتخلي عن القاضي 61 على أرضه في عام 2022.

ربما كان العمل الفذ الأكثر إثارة للإعجاب هو صيده في الشوط الأول الذي سرق Ke’bryan Hayes من قواعد إضافية. وصل إلى مسار التحذير وقفز لجعل العقبة قبل الهبوط في الحائط ، وبينما أعطى ذكريات خفيفة من ملعب دودجر في عام 2023 ، لم يكن القاضي أسوأ بالنسبة للارتداء هذه المرة.

“بالتأكيد لحظة صغيرة متوترة هناك” ، قال بون.

“نحن جيدون” ، قال القاضي. “هذه مجرد قراءة سيئة عني. لقد حصلوا على مسار تحذير أكبر ، لذلك اعتقدت أنني كنت على حق في الجدار. يجب أن أجعل هذا يبدو أكثر رشيقة في المرة القادمة.”

ومع ذلك ، فقد ترك زملائه في الفريق معتادًا ، كالعادة.

وقال ماكس فريد ، الذي كان على التل: “من المؤكد أنه يساعد عندما يكون هذا F9 بدلاً من ضعف”. “إنه أمر لا يصدق. اللعبة واللعبة ، ما يمكنه فعله ، يكون قادرًا على تغيير لعبة مع أرجوحة واحدة في أي لحظة ، علاوة على ذلك ، مما يجعل بعض المسرحيات اللطيفة حقًا ، أيضًا ، في الخارج. أنا سعيد حقًا لأنني في فريقه الآن.

“العظماء يفعلون ذلك يومًا بعد يوم ، والاتساق هناك. لمعرفة ما يفعله والعمل الذي يضعه فيه ، فمن المنطقي”.