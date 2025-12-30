آرون جلين يتراجع بعد التشكيك في جهود جيتس: “لم يستقيل”

بعد يوم واحد من التشكيك في جهود فريقه، تراجع مدرب جيتس آرون جلين قليلاً.

وقال جلين إنه لم يكن سعيدًا بجهود جيتس بعد خسارتهم 42-10 أمام باتريوتس يوم الأحد. ولكن صباح الاثنين، غير لهجته.

قال جلين: “رجالنا لم يستقيلوا”.

ربما أدرك جلين أن استدعاء لاعبيه لن يكون جيدًا أو ينعكس عليه جيدًا.

وقال جلين: “والحصول على فرصة للنظر إليها الليلة الماضية، والنظر إليها مرة أخرى هذا الصباح، سأقول هذا، الجهد لم يكن هو المشكلة في تلك المباراة”. “اعتقدت أن رجالنا لعبوا طوال الطريق حتى النهاية. ما ظهر حقًا هو أنهم فعلوا بعض الأشياء بشكل تخطيطي، وأعتقد أن ذلك كان يمثل تحديًا هجوميًا ودفاعيًا وعلينا حقًا أن نلقي نظرة عليه ونحاول التركيز عليه وإصلاح تلك الأشياء “.

دمر باتريوتس الطائرات وسجلوا في ممتلكاتهم الستة الأولى. وهذه هي الخسارة الرابعة على التوالي لفريق جيتس بما لا يقل عن 23 نقطة. لديهم أسوأ فارق نقاط في شهر ديسمبر في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي، وفقًا لـ ESPN.

يبلغ عمر جلين 3-13 عامًا في موسمه الأول كمدرب جيتس. ليس هناك ما يشير إلى أن الطائرات تفكر في التغيير، لكن هذا أصبح قبيحًا للغاية بالنسبة له. جزء من المشكلة هو أن لدى Jets عددًا من اللاعبين في الملعب الذين لا ينتمون إلى هناك الآن إما بسبب الإصابة أو الدبابات.

قال جلين: “أود أن أقول إن بعض لاعبيهم لعبوا للتو، وقلت هذا بالأمس، يا رجل، هذا دوري لصانعي الألعاب”. “بين لاعب الوسط، والمستقبلين، وبعض من الظهير الدفاعي ولاعبي خط الوسط، قام هؤلاء الرجال بالمسرحيات التي كان ينبغي القيام بها، ونحن لم نفعل ذلك. لذا مرة أخرى، لم يكن ذلك مجهودًا كاملاً.”

بدا جلين وكأنه يزعج باتريوتس عندما دعا مهلة اثنين في الدقيقتين الأخيرتين من الشوط الأول على الرغم من تأخره 28-3. انتهى باتريوتس بتسجيل هدف آخر ثم استخدم مدرب باتريوتس مايك فرابيل مهلة لإجبار الطائرات على إجراء مباراة أخيرة في الشوط الأول. قال جلين إنه كان يحاول الحصول على حيازة أخرى لجريمته.

قال جلين: “في تلك المرحلة، وبكل تأكيد، أحاول منح هجومنا فرصة أخرى لأنني أعلم أننا نستعيد الكرة بعد نهاية الشوط الأول”. “إذا تمكنا من التقدم والتسجيل بشكل صحيح والحصول على 10 نقاط، ثم نعود بعد نهاية الشوط الأول ونسجل 17 نقطة مرة أخرى، ستكون النتيجة 28-17. لقد عدنا إلى هذه المباراة. هذا هو الشيء الوحيد الذي أفكر فيه كمدرب هو كيف أمنح لاعبينا فرصة للعودة إلى هذه المباراة.”