آرون رودجرز “سرا” على أمل الحصول على هذه النتيجة الحرة: بن روثليسبرغر

يقوم Ben Roethlisberger بشراء النظرية الناشئة حول سبب عدم توقيع آرون رودجرز مع ستيلرز رغم لقائه مع فريق Team Brass والعمل مع جهاز استقبال النجوم الجديد ، DK Metcalf.

بعد أن وقع العمالقة على راسل ويلسون ويلتزم الفايكنج بـ JJ McCarthy ، يبدو أن بيتسبيرغ هو خيار رودجرز الحقيقي الوحيد.

ما لم يكن لدى الفايكنج تغيير القلب.

وقال روثليسبرغر ، ستيلرز كيو بي ، الذي قادهم إلى لقبين سوبر بول ، على بودكاست “فوت باهلين” هذا الأسبوع: “أعتقد أن آرون سرا ما زال يمسك بمينيسوتا ، وهذا هو السبب في أنه لم يوقع مع ستيلرز”. “لماذا ستذهب إلى DK وتمارسها وتخرجها ، وتفجيرها للجميع الذين أرميه لهؤلاء الرجال ، لكنك لن توقع؟”

تواصل رودجرز ، البالغ من العمر 41 عامًا ، إلى المدير الفني لفريق Vikings كيفن أوكونيل في وقت سابق من هذا الموسم لمناقشة اتحاد محتمل ، لكن مينيسوتا يريد تسليم زمام الأمور إلى مكارثي ، وهو أول جولة في الجولة الأولى الذي فاته موسم الصاعد بأكمله بعد جراحة الركبة.

سيستغرق الأمر انهيارًا من قبل مكارثي هذا الربيع بالنسبة للفايكنج-الذين ذهبوا 14-3 في الموسم الماضي-للعودة إلى رودجرز ، وفقًا لـ ESPN.

ينطلق رودجرز عن فترة أسطوانة مدتها 2 موسم مع الطائرات التي كانت أقل بكثير من توقعات Super Bowl التي جاءت مع تجارته لعام 2023 من Packers.

مزق أخيله أربع مسرحيات في المباراة الافتتاحية لعام 2023 ، حيث دفع زاك ويلسون إلى الوسط ، وعلى الرغم من أن رودجرز عاد للعب كل مباراة في الموسم الماضي ، إلا أن الطائرات ذهبت من 5 إلى 12 عامًا أثناء إطلاق النار على المدرب الرئيسي روبرت ساله وجنرال موتورز جو دوغلاس خلال الموسم.

قرر النظام الجديد للمدرب الرئيسي آرون جلين و GM Darren Mougey الانتقال من Rodgers ، وبدلاً من ذلك التوقيع على عقد Justin إلى عقد مدته سنتان بقيمة 40 مليون دولار بعد أن بدأ ست مباريات مع Steelers الموسم الماضي.

قال Roethlisberger إنه يعتقد أن رودجرز سيكون في نهاية المطاف Steeler ، والذي يتتبع ما قاله المالك Art Rooney II في اجتماع الدوري السنوي هذا الأسبوع ، قائلاً إنه “يستمر في الاستماع” إلى أن Rodgers قادم إلى المدينة.

قال روثليسبرغر: “أن نكون صادقين معك ، ليس هناك الكثير من الخيارات من أجلك”.

وأضاف فريق Pro Bowler ست مرات أنه يعتقد أن ستيلرز سيقوم بصياغة قورتربك في وقت لاحق من هذا الشهر ، ولكن “إنها مجرد مسألة عالية”.

ما إذا كان رودجرز قد وضع القلم على الأرجح من المحتمل أن يؤثر على هذا القرار.