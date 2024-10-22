آرون رودجرز ليس هو QB الذي اعتقدت الطائرات أنه يمتلكه

ما هو حجم العينة العادل والملائم عند تقييم أداء لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي؟

أين تقع سبع مباريات في تلك الصيغة التحليلية؟

من خلال سبع مباريات هذا الموسم، الطائرات هي 2-5 مع آرون رودجرز في الوسط.

خلال سبع مباريات الموسم الماضي، كان فريق جيتس 4-3 مع زاك ويلسون في الوسط.

تذكره؟

أنهى فريق Jets 7-10 العام الماضي على الرغم من الباب الدوار الفوضوي والمختل في مركز الظهير الوسطي مع انتقال ويلسون من البداية إلى عدم الفعالية إلى الجلوس على مقاعد البدلاء ثم الإصابة وثلاثة لاعبين احتياطيين آخرين يلعبون أيضًا المباريات.

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هل تتذكر عندما تساءل هؤلاء منا (وأنا على رأس الصف) بصوت عالٍ: تخيل مدى جودة الطائرات إذا كان لديهم لاعب وسط مختص في اتحاد كرة القدم الأميركي؟

إذن، نحن هنا مع رودجرز، المنضم إلى قاعة المشاهير، والفائز السابق بلقب Super Bowl وأفضل لاعب في الدوري أربع مرات. أكثر من المختصة.

قم بتوصيل رودجرز وهذا الفريق، بدفاعه الموهوبين ومهارات لاعبيه في الهجوم، سيتحسن إلى 10-7 في أسوأ الأحوال.

وكان هذا هو الاعتقاد السائد. لكن الاعتقاد الشائع لا يساوي دائمًا الواقع.

خلال سبع مباريات الموسم الماضي، سجل زاك ويلسون جيتس 126 نقطة. ومن خلال سبع مباريات هذا الموسم، يملك آرون رودجرز جيتس 128 نقطة.

ألقى رودجرز سبعة اعتراضات في سبع مباريات. في مواسمه الخمسة عشر الكاملة كبداية، ألقى رودجرز سبع اعتراضات أو أقل 10 مرات. لقد ألقى اعتراضات مكونة من رقمين، وهو الاتجاه الذي يتجه إليه في الوقت الحالي خلال موسمه، ثلاث مرات فقط.

كل تلك الاعتراضات، بالطبع، لم تكن خطأ رودجرز. مثال على ذلك: اختياره في الربع الثالث لظهير بيتسبرغ بيني بيشوب جونيور كان خطأ المتلقي غاريت ويلسون، الذي ارتدت الكرة من صدره إلى ذراعي بيشوب.

ولكنني لا أزال أسمع صوت بيل بارسيلز داخل رأسي وهو يقول عبارته التي كثيرًا ما تستخدم: “أنت ما يقوله سجلك”.

أسمع أيضًا مقياس Parcells البسيط حول كيفية حكمه على لاعبي الوسط: كم مرة يصلون بفريقهم إلى منطقة النهاية؟

أنتج هجوم جيتس 16 نقطة فقط في الشوط الثاني في المباريات الأربع الماضية، وليس من قبيل الصدفة جميع الخسائر.

ربما يكون رد فعل غير محسوب وربما يكون تحيزًا للحداثة بعد يوم واحد فقط من الخسارة 37-15 أمام ستيلرز ليلة الأحد للتساؤل عما إذا كان رودجرز البالغ من العمر 40 عامًا لا يزال يمتلكها أم لا.

لكن من المؤكد أن الأمر لا يبدو كذلك في الوقت الحالي.

لا يبدو أنه يثق كثيرًا في جيبه ويبدو متحفظًا في الركض، وهو سلاح استخدمه بطريقة فعالة جدًا وفي الوقت المناسب على مدار حياته المهنية.

كانت هناك عدة مرات ليلة الأحد عندما كان لدى رودجرز فتحات كبيرة للتدافع للحصول على ياردات إيجابية وبقي خلف خط المشاجرة كما لو كان محميًا بأحد أسوار الكلاب غير المرئية.

نادرًا ما ألقى رودجرز الكرة إلى الملعب هذا الموسم، بخلاف السلام عليك يا مريم ضد بوفالو قبل مباراتين.

عندما عدت إلى فندقي في بيتسبرغ في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء بعد خسارة جيتس، تساءلت: مع الضجة التي جاءت مع عودة رودجرز إلى الملعب هذا الموسم، هل اعتبر زملاؤه في الفريق أن كل شيء سيكون على ما يرام الآن بعد ذلك؟ انه بصحة جيدة ويلعب؟

سُئل رودجرز، بعد الخسارة في بيتسبرغ، عن كيفية الحفاظ على “إيمان” الفريق، فأجاب: “توقفوا عن الاستماع إليكم يا رفاق (المراسلين)، رقم واحد”.

لم يتوسع في ما كان يقصده بالضبط، وبدا الأمر وكأنه أحد تلك الصيحات المبتذلة التي يلوم فيها اللاعب وسائل الإعلام.

لكنني أتساءل عما إذا كان جزء من ما قصده رودجرز هو أن لا ينشغل زملائه في الفريق بكل الأشياء المكتوبة حول مدى جودتهم معه في مركز الظهير الوسطي وجميع المواهب الأخرى في الفريق. قد يكون هذا فخًا ذات طبيعة بشرية وقعت فيه الطائرات.

“الطبيعة البشرية هنا هي أن لدينا لاعب وسط في Hall of Fame خلفنا، لذلك عندما يلعب الدفاع بالطريقة التي نستطيعها ونمنح آرون فرصة صغيرة فقط، فسنفوز بالمباراة”، دفاعيًا. قال لينمان سولومون توماس يوم الاثنين. “لكن… الأمر لا يتعلق بكرة السلة (حيث) يمكن للاعب واحد أن يسيطر على اللعبة. وعلى الجميع التنفيذ. يجب أن يكون هذا هو المعيار. يجب أن تكون هذه هي الطريقة التي نمضي بها قدمًا إذا أردنا الذهاب إلى حيث نريد أن نذهب “.

اعترف المدرب المؤقت جيف أولبريتش يوم الاثنين أنه “من المؤكد أنه يرفع مستوى التوقعات عندما تضع آرون رودجرز في الحظيرة، وكل ما فعله في هذا الدوري، هو كل ما لا يزال قادرًا على فعله”.

قال أولبريتش إنه “خاطب” الفريق بشأن صباح يوم الاثنين.

قال المركز جو تيبمان يوم الاثنين: “لا يمكننا أن نضع كل شيء عليه”. “هذا شيء كنا نعزف عليه. إذا لم نقم بإنجاز الأمر على الخط، فلن يتمكن من الخروج إلى هناك والقيام بالأشياء التي يجيدها.

لا تحتاج الطائرات، التي تلعب دور إعادة البناء والمتعثر باتريوتس يوم الأحد ولديها جدول زمني قادم، إلى أن تكون رائعة في الوقت الحالي.

إنهم بحاجة إلى معرفة كيفية أن يكونوا جيدين ببساطة. وهذا يبدأ مع الظهير الوسطي.