آرون رودجرز “يبذل كل ما في وسعه للقطع” بواسطة جيتس: إريك مانجيني

يعتقد الرجل العبقري أنه اكتشف ألعاب آرون رودجرز الذهنية.

قال مدرب جيتس السابق إريك مانجيني إن رودجرز كان “يبذل كل ما في وسعه للتخلص من” المالك وودي جونسون – أو بشكل أكثر ملاءمة، من قبل ابن المالك المراهق – على الرغم من تصريحه علنًا بأنه منفتح على إعادته مرة أخرى إلى اللون الأخضر والأبيض في عام 2025. .

وقال مانجيني يوم الجمعة خلال ظهوره في برنامج “The Herd”: “حقيقة أن آرون طرح عبارة “لم أتعرض للختان من قبل مراهق، ولم يطلق سراحي مطلقًا من قبل مراهق”، هذه لقطة مباشرة للمالك”. “مع كولين كاوهيرد على FS1. “هذا يضفي الشرعية على كل ما قيل في تلك المنظمة. هذا يسخر من مدى الخلل الوظيفي الذي تعاني منه.

“لذلك بالنسبة لي، بمجرد أن قال ذلك، قال في ذهني أنه يريد الرحيل. لكن من الواضح أنه لا يريد التقاعد. إنه يريد أن يحصل على أجره وألا يضطر إلى التعامل مع أي من التنازلات التي تأتي مع التقاعد.

مازح لاعب الوسط البالغ من العمر 41 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء ظهوره المنتظم في برنامج “The Pat McAfee Show” على قناة ESPN قائلاً إنها ستكون “قصة رائعة” إذا تأثر جونسون الأكبر حقًا بابنه بريك البالغ من العمر 18 عامًا. ، فيما يتعلق بشؤون الموظفين، كما هو موضح في تقرير لصحيفة The Athletic.

قام NFL MVP أربع مرات برمي مسافة 3511 ياردة و 24 هبوطًا مع ثمانية اعتراضات للحصول على تصنيف 90.8 ممرًا هذا الموسم، لكن الفريق الذي لديه تطلعات Super Bowl قبل الموسم سيغيب عن التصفيات للعام الرابع عشر على التوالي مع سجل 4-11 دخول مباراة الطريق يوم الأحد ضد بيلز.

“هذه لقطة مباشرة للمالك. وهذا يضفي الشرعية على كل ما قيل في المنظمة.” يقول إريك مانجيني @ كولين كاوهيرد لماذا يبذل آرون رودجرز كل ما في وسعه للابتعاد عن الطائرات pic.twitter.com/gEknkbwV5X – القطيع مع كولين كاوهيرد (@TheHerd) 27 ديسمبر 2024

وقال رودجرز عندما سأله مكافي عن أبناء جونسون: “هناك المرة الأولى لكل شيء، وكان هناك عدد قليل منها هذا العام – المرة الأولى منذ 20 عامًا”. “لم يتم إطلاق سراحي من قبل. سيكون إطلاق سراحهم هو الأول. إن إطلاق سراح المراهق من قبل المراهق سيكون أيضًا الأول من نوعه.

وأضاف: “مرحبًا، كما تعلمون، أنا منفتح على كل شيء”. “أجد الكوميديا ​​في كل ذلك. إذا حدث ذلك، فهي قصة رائعة”.

اعترف رودجرز بأنه يفكر في التقاعد، لكنه قال أيضًا إنه يفكر في خفض راتبه للبقاء مع جيتس وسيكون على استعداد لتوجيه خليفته المحتمل إذا قرر الفريق اختيار لاعب وسط في الجولة الأولى من الموسم. مسودة.

يدخل رودجرز الأسبوعين الأخيرين من الموسم الأول بتمريرة هبوط خجولة من أن تصبح خامس لاعب وسط في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي يصل إلى 500 نقطة في مسيرته.

وأضاف مانجيني: “من الناحية المثالية، سيكون بإمكانك الاحتفاظ بـ (رودجرز)”. “ستكون قادرًا على الحصول على لاعب وسط شاب. يمكنه التنافس مع لاعب الوسط الشاب هذا، وربما يبدأ، ويرشد ذلك الرجل. أعلم أن هذا ليس أسلوبه القتالي، ولكن إذا كنا نتحدث عن عالم مثالي، فهذا ما تود رؤيته.

بالطبع، يبحث فريق Jets أيضًا عن مدير عام جديد ومدرب رئيسي جديد بعد إقالة جو دوجلاس وروبرت صالح بشكل منفصل في وقت سابق من هذا الموسم.

“أعتقد أن الخلل الوظيفي الذي كان موجودًا لفترة طويلة سوف يتطلب مديرًا عامًا قويًا حقًا يمكنه إنشاء علاقة مع المالك ويمكنه أن يخفف نوعًا ما من أفكاره، وسيتطلب الأمر أيضًا مدربًا رئيسيًا قويًا، وهؤلاء الأشخاص قال مانجيني، الذي درب فريق جيتس لمدة ثلاثة مواسم من 2006 إلى 2008: “يجب أن نعمل بشكل متماسك”. “ليس لديك أي فرصة إذا لم يكونوا على نفس الصفحة، وهذا ما يبدو وكأنه مشكلة بالنسبة لعدد لا بأس به من هذه الإدارات على مدى السنوات العشر الماضية.”