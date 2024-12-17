آرون رودجرز يتحدث عن علاقته الممزقة مع شقيقه جوردان بعد ملحمة “العازبة”.

يشعر آرون رودجرز بنوع من الطريقة تجاه “العازبة” بعد ثماني سنوات من فوز شقيقه المنفصل، جوردان رودجرز، بالموسم الثاني عشر من برنامج الواقع على شبكة ABC، وتزوج من جوجو فليتشر.

خلال مسلسلاته الوثائقية التي تم إصدارها حديثًا على Netflix بعنوان “Aaron Rodgers: Enigma”، تحدث لاعب الوسط في فريق Jets عن علاقته المتوترة مع عائلته – وتذكر عندما ظهروا في برنامج “The Bachelorette” خلال تواريخ مسقط رأس فليتشر في عام 2016.

“لم يكن الأمر كما لو كنت مخادعًا للغاية مع كل فرد في العائلة. وقال آرون (41 عاما) عن جوردان (36 عاما) في الحلقة الثانية من المسلسل الذي بدأ بثه يوم الثلاثاء “كنت قريبا من أخي الصغير”.

“لكن في الواقع، يعود الأمر إلى أشياء من المدرسة الثانوية جعلتني أشعر أنني بعيدة نوعًا ما. الأشياء في الكلية، والأشياء بعد الكلية.

قال رودجرز إنه “كان هادئًا بشأن” أسرتهم لأنني “اعتقدت أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي عدم التحدث عنها علنًا”.

عندما تم بث موسم “العازبة” فليتشر، تصدر رودجرز عناوين الأخبار لأنه كان غائبًا بشكل ملحوظ عن التجمع العائلي الذي حدث خلال تواريخ مسقط رأسه – وشمل والديهم، إد ودارلا، والأخ الأكبر لوك رودجرز وصديقته.

في مشهد تم تصويره في منزل والدي رودجرز في شيكو، كاليفورنيا، جلست العائلة معًا على طاولة ذات كرسيين مفتوحين، والتي كانت مخصصة لرودجرز، الذي كان يلعب لفريق باكرز، وصديقته الممثلة آنذاك. أوليفيا مون.

“وماذا يفعلون؟ قال رودجرز: “إنهم يذهبون إلى عرض الثيران ويتركون كرسيين فارغين”.

اعترف فليتشر بالخلاف العائلي في اعترافه في ذلك الوقت.

وقال فليتشر: “(جوردان) ينحدر من عائلة مذهلة تتمتع بالكثير من الحب والشخصية، ولكن عند الجلوس على تلك الطاولة، هناك مقعدان فارغان، وأعلم أنهم ربما يتمنون لو كان آرون يجلس في أحدهما”.

“الأمر صعب لأن هذا هو شقيق جوردان، وهذا شقيق لوك، وهذا هو ابن إد ودارلا. ليس لدي أي فكرة، ولا أستطيع حتى أن أتخيل لماذا لا يريد آرون أن يكون جزءًا من حياتهم.

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جوردان – لاعب الوسط السابق في فاندربيلت، الذي قضى فترة قصيرة في اتحاد كرة القدم الأميركي قبل أن ينتقل إلى البث الرياضي – وتزوج فليتشر في عام 2022.

ومضى رودجرز ليوضح أنه منفتح على المصالحة مع عائلته.

“يسألني الناس: هل هناك أمل في المصالحة؟” أقول: نعم بالطبع. قال رودجرز في برنامج Netflix: “بالطبع”. “لا أريدهم أن يفشلوا، أو أن يكافحوا، أو أن يكون لديهم أي صراع أو مشاكل. ولا أتمنى لهم أي سوء نية على الإطلاق. الأمر أشبه بهذا – نحن مجرد خطوات مختلفة على جدول زمني لرحلاتنا الخاصة.

يتم بث السلسلة الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء حاليًا على Netflix.