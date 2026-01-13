آرون رودجرز يخرج من المؤتمر الصحفي بعد سؤال مايك توملين

انتهى المؤتمر الصحفي النهائي المحتمل بعد المباراة لمسيرة آرون رودجرز فجأة.

أسقط لاعب الوسط في فريق ستيلرز قنبلة f وبدا أنه قطع الأسئلة والأجوبة بعد حصوله على السؤال الثاني على التوالي بخصوص مستقبل مدرب بيتسبرغ مايك توملين.

“لقد أجبت على ذلك عدة مرات،” قال رودجرز بعد خسارة بطاقة البدل على أرضه أمام فريق تكساس يوم الاثنين 30-6. “لقد تحدثت بشكل مكثف عما أشعر به تجاه مايك – وقد فعلت ذلك للتو في تلك الإجابة اللعينة، لذا.”

تحذير: لغة صريحة

ثم وقف رودجرز وخرج من المؤتمر الصحفي ليتوجه إلى فترة غير مؤكدة له ولمدرب ستيلرز الذي تولى منصبه لفترة طويلة.

كانت هناك تكهنات بأن يوم الاثنين يمكن أن يكون خاتمة لكليهما.

في حين أن توملين لم ينشر سجلًا خاسرًا منذ 19 عامًا في قيادة الامتياز، إلا أن هناك حجة مفادها أن ستيلرز، عملاق الدوري، أصبح قديمًا.

خسر ستيلرز سبع مباريات فاصلة متتالية، وفاز آخر مرة في مباراة ما بعد الموسم في 15 يناير 2017، على مدى تسعة مواسم.

كانت خسارة يوم الاثنين 30-6، وهي مباراة أكثر تنافسية مما تشير إليه النتيجة، بمثابة الخسارة الخامسة على التوالي المكونة من رقمين للفريق في التصفيات، وستة من هذه الخسائر السبعة على التوالي في التصفيات جاءت بفارق 10 نقاط على الأقل. وكانت الثلاثة الأخيرة جميعها بفارق 14 نقطة على الأقل.

ظهر تقرير في وقت سابق من هذا الموسم يفيد بأن توملين كان لديه وظيفة تلفزيونية مريحة في انتظاره إذا قرر الانتقال من صفوف التدريب.

صرح مصدر مقرب من توملين لـ ESPN مؤخرًا أن التنحي قد يكون مطروحًا على الطاولة.

ذهب رودجرز، 42 عامًا، إلى توملين، مشيرًا إلى أنه في السنوات الماضية، لم يكن هناك مدربون مثل توملين أو مدربه السابق، مات لافلور من فريق باكرز، في المقعد الساخن.

وقال رودجرز: “لكن الطريقة التي يتم بها تغطية الدوري الآن والطريقة التي توجد بها قرارات مفاجئة والصلاحية الممنوحة لخبراء تويتر وجميع الخبراء على شاشة التلفزيون الآن الذين يجعلون الأمر يبدو وكأنهم يعرفون ما الذي يتحدثون عنه بحق الجحيم، بالنسبة لي هذه مزحة مطلقة”. “وبالنسبة لهذين الرجلين أن يكونا في المقعد الساخن، فإن ذلك يتناسب حقًا مع المكان الذي نحن فيه كمجتمع ودوري …

“لقد حقق مايك تي نجاحًا أكبر من أي شخص آخر في الدوري على مدار الـ 19 أو 20 عامًا الماضية. والأكثر من ذلك، عندما يكون لديك الرجل المناسب وتكون الثقافة مناسبة، فإنك لا تفكر في إجراء تغيير، ولكن هناك الكثير من الضغط الذي يأتي من الخارج ومن الواضح أن هذا يؤثر على القرارات من وقت لآخر. لكن هذه ليست الطريقة التي سأفعل بها الأشياء وليس الطريقة التي كان عليها الدوري”.

إذا عاد توملين للموسم العشرين مع السلسلة، فمن غير المؤكد ما إذا كان سيضع قاعة المشاهير المستقبلية تحت المركز لمدة عام آخر.

لم يشر رودجرز، الذي أكمل 17 من 33 تمريرة لمسافة 146 ياردة وستة اختيارات حسمت المباراة، إلى ما إذا كانت مسيرته الأسطورية قد انتهت، ولم يرغب في اتخاذ قرار عاطفي.

وقال رودجرز: “من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل، هذا العام الممتع، الكثير من الشدائد ولكن الكثير من المرح”. “لقد كان عامًا رائعًا بشكل عام في حياتي في العام الماضي، وهذا جزء جيد حقًا من مجيئي إلى هنا وكوني جزءًا من هذا، لذلك من المخيب للآمال أن أكون هنا مع انتهاء الموسم”.