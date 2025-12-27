آرون رودجرز يمنح عمال شركة ستيلرز سيارات بقيمة 20 ألف دولار لعيد الميلاد

قام آرون رودجرز بتسليم “هدية القوة الحصانية” لهذا الرجل الهجومي.

اشترى لاعب الوسط في فريق ستيلرز لكل من حماته سيارة Can-Am Maverick جنبًا إلى جنب لعيد الميلاد.

تم توثيق كرم رودجرز يوم الخميس على TikTok وInstagram بواسطة Mosite Motorsports، والذي أظهر قاعة المشاهير المستقبلية وهو يركب بجانب رجاله في المركبات على الطرق الوعرة خارج منشأة تدريب ستيلرز.

“في عيد الميلاد هذا العام، أعطى آرون رودجرز خط هجومه هدية القوة الحصانية. من الآمن القول، لقد تم تسليمها. عيد ميلاد سعيد من Mosites Motorsports،” كتب الوكيل في فيديو TikTok الخاص به.

يصل سعر 2026 Maverick 3X إلى 19,999 دولارًا على موقع Cam-Am، مما يجعل علامة تبويب Rodgers تبلغ حوالي 100,000 دولار لعماله الخمسة.

“أطلق العنان لهيمنة لا تقبل المنافسة على الطرق الوعرة مع هذه الآلة الثورية، التي أصبحت الآن الأكثر تكلفة في فئتها”، تصف Cam-Am سيارة Maverick على موقعها على الإنترنت. “تم تصميمه بهيكل خفيف الوزن، واستمتع بتجربة خفة الحركة الفائقة والسرعة المذهلة التي تحطم التوقعات باستمرار.”

لقد كان نهجًا مختلفًا عما اتبعه راسل ويلسون العام الماضي في مدينة الصلب.

خلال موسمه الوحيد مع فريقه، أهدى موظفيه بطاقة هدايا بقيمة 10000 دولار من Airbnb، وحقيبة Louis Vuitton باللونين الأسود والذهبي، وزجاجة من مشروب Ten To One Rum الخاص بزوجته Ciara، وأحذية مخصصة من علامته التجارية Good Man.

لدى رودجرز، البالغ من العمر 42 عامًا، الكثير مما يجعله سعيدًا من مجموعته خلال موسمه الأول في بيتسبرغ، حيث تمت إقالته 25 مرة هذا الموسم، مع خمس مرات فقط في الأسابيع الخمسة الماضية حيث يسعى بيتسبرغ إلى التصفيات ولقب شمال آسيا.

كان المتصل السابق لإشارة Jets قد حظي بموسم قوي مع فريق Steelers، حيث رمي لمسافة 2860 ياردة، و23 هبوطًا، وسبعة اعتراضات، وتقييم 98.2 في الوسط.

يمكن لبيتسبرغ (9-6) أن ينتزع لقب القسم بالفوز على براون أو خسارة رافينز أمام فريق رودجرز السابق، باكرز.