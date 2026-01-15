آر إف كيه جونيور ينتقد النظام الغذائي “المضطرب” لدونالد ترامب والسبب الغريب الذي يجعله يفضل ماكدونالدز

في إحدى حلقات برنامج The Katie Miller Podcast (عبر X)، تحدثت زوجة مستشار ترامب ستيفن ميللر مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت إف كينيدي جونيور، حول الهرم الغذائي الجديد لإدارة ترامب، وآرائه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات، ورئيسه دونالد ترامب.

ومن بين المواضيع التي تم تناولها أي شخص يعتقد روبرت كينيدي أنه يتمتع بنظام غذائي “مضطرب” أكثر، والذي قال له كينيدي “الرئيس”. كما بحث في السبب غير المعتاد الذي يجعل ترامب يفضل ماكدونالدز عند السفر بدلاً من تناول وجبات صحية من المطاعم المحلية.

لقد اتضح أن خيارات ترامب الغذائية لها نوع من المنطق بالنسبة لها من حيث أنها تهدف إلى حماية صحته. وأوضح كينيدي: “إنه يأكل الأطعمة من الشركات الكبرى لأنه يثق في أنه لن يمرض أثناء وجوده على الطريق”. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاستراتيجية حكيمة كما يعتقد ترامب. في الواقع، يمكن أن يزيد من فرص إصابته بمرض مع مرور الوقت.