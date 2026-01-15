آر إف كيه جونيور ينتقد النظام الغذائي “المضطرب” لدونالد ترامب والسبب الغريب الذي يجعله يفضل ماكدونالدز

في إحدى حلقات برنامج The Katie Miller Podcast (عبر X)، تحدثت زوجة مستشار ترامب ستيفن ميللر مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت إف كينيدي جونيور، حول الهرم الغذائي الجديد لإدارة ترامب، وآرائه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات، ورئيسه دونالد ترامب.
ومن بين المواضيع التي تم تناولها أي شخص يعتقد روبرت كينيدي أنه يتمتع بنظام غذائي “مضطرب” أكثر، والذي قال له كينيدي “الرئيس”. كما بحث في السبب غير المعتاد الذي يجعل ترامب يفضل ماكدونالدز عند السفر بدلاً من تناول وجبات صحية من المطاعم المحلية.
لقد اتضح أن خيارات ترامب الغذائية لها نوع من المنطق بالنسبة لها من حيث أنها تهدف إلى حماية صحته. وأوضح كينيدي: “إنه يأكل الأطعمة من الشركات الكبرى لأنه يثق في أنه لن يمرض أثناء وجوده على الطريق”. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاستراتيجية حكيمة كما يعتقد ترامب. في الواقع، يمكن أن يزيد من فرص إصابته بمرض مع مرور الوقت.
لماذا تناول ماكدونالدز ليس خيارا صحيا؟
لكي نفهم لماذا لا يعتبر مطعم ماكدونالدز خياراً صحياً للرئيس، علينا أولاً أن نأخذ في الاعتبار ما يتضمنه طلبه النموذجي. مرة أخرى في عام 2016، ورد أنه كان يحب تناول اثنين من وجبات بيج ماك، واثنين من سمك فيليه، ومخفوق الحليب بالشوكولاتة أثناء الحملة الانتخابية (عبر زمن). وفقًا لحاسبة التغذية الخاصة بماكدونالدز، تحتوي هذه الوجبة على ما يصل إلى 2440 سعرًا حراريًا، و39 جرامًا من الدهون المشبعة، و285 ملليجرامًا من الكوليسترول، و3500 ملليجرامًا من الصوديوم.
تناقش عيادة كليفلاند التأثيرات الضارة العديدة التي يمكن أن تحدثها وجبات الوجبات السريعة على صحتك. من المعروف أن تناول نظام غذائي غني بالصوديوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يشكل ضغطًا على نظام القلب والأوعية الدموية. يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة إلى ارتفاع نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وهو النوع “الضار” الذي يسد الشرايين ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.
بالنظر إلى أن ترامب يتناول دواءين لخفض الكولسترول بالإضافة إلى الأسبرين لتسييل دمه (عبر People)، فإن استهلاكه المتكرر لماكدونالدز قد لا يكون له أي فائدة على صحة قلبه. وربما من الأفضل أن يأخذ بنصيحة صديقه ويتجنب تناول الوجبات السريعة في المرة القادمة التي يسافر فيها.