آسف، قبلة المشجعين – عودة الفرقة الناجحة حول موسيقى الروك أند رول هي في الواقع مبتذلة للغاية

في أوائل التسعينيات، وصلت فرقة Kiss إلى المستوى الأعلى في قوائم موسيقى البوب ​​والروك لأول مرة منذ سنوات عديدة بأغنيتين ناجحتين كانتا مبتذلتين بطريقتهما الخاصة. كانت أغنية “Forever” عبارة عن أغنية تذكرنا بأغنية “Beth” الأساسية في السبعينيات من القرن الماضي، وشارك في كتابتها، من بين كل الناس، ملك الروك الناعم مايكل بولتون (الذي قام ذات مرة باختبار أداء Black Sabbath). وبعد ذلك في عام 1991، حققت فرقة Kiss نجاحاً كبيراً مع النشيد الرائع “God Gave Rock and Roll to You II”. لم تكن هذه عودة إلى النجاح بالنسبة لـ Kiss فحسب، بل كانت أيضًا عودة إلى الشكل – بأسوأ طريقة.

هناك العديد من أغاني الروك، خاصة من السبعينيات والثمانينيات، التي تتحدث عن موسيقى الروك ومدى روعتها. كانوا جميعًا يعظون الجوقة – لم تكن الفرق الموسيقية بحاجة حقًا إلى بيع مزايا موسيقى الروك للأشخاص الذين يستمعون إلى راديو موسيقى الروك أو يشترون موسيقى الروك LPs. كانت مثل هذه الأغاني أيضًا دفاعية للغاية وغير ضرورية عن موسيقى الروك، كما لو أنها لم تكن شكلاً من أشكال التعبير المهيمن ثقافيًا وتجاريًا وكانت غير قانونية أو شيء من هذا القبيل. جنبًا إلى جنب مع موسيقى الروك الكلاسيكية مثل أغنية “هناك طريقة واحدة فقط لموسيقى الروك” لسامي هاجر وأغنية “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” لفرقة AC/DC، قامت فرقة Kiss بقوة بملء النوع الفرعي من موسيقى الروك حول الروك بأغنية “Rock and Roll All Nite” و”Detroit Rock City” و”Shout It Out Loud” و”I Love It Loud”. كلها تستحق الإحراج، ولكن ليس أكثر من “الله أعطاك موسيقى الروك أند رول II”.