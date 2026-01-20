آسف، قبلة المشجعين – عودة الفرقة الناجحة حول موسيقى الروك أند رول هي في الواقع مبتذلة للغاية

في أوائل التسعينيات، وصلت فرقة Kiss إلى المستوى الأعلى في قوائم موسيقى البوب والروك لأول مرة منذ سنوات عديدة بأغنيتين ناجحتين كانتا مبتذلتين بطريقتهما الخاصة. كانت أغنية “Forever” عبارة عن أغنية تذكرنا بأغنية “Beth” الأساسية في السبعينيات من القرن الماضي، وشارك في كتابتها، من بين كل الناس، ملك الروك الناعم مايكل بولتون (الذي قام ذات مرة باختبار أداء Black Sabbath). وبعد ذلك في عام 1991، حققت فرقة Kiss نجاحاً كبيراً مع النشيد الرائع “God Gave Rock and Roll to You II”. لم تكن هذه عودة إلى النجاح بالنسبة لـ Kiss فحسب، بل كانت أيضًا عودة إلى الشكل – بأسوأ طريقة.
هناك العديد من أغاني الروك، خاصة من السبعينيات والثمانينيات، التي تتحدث عن موسيقى الروك ومدى روعتها. كانوا جميعًا يعظون الجوقة – لم تكن الفرق الموسيقية بحاجة حقًا إلى بيع مزايا موسيقى الروك للأشخاص الذين يستمعون إلى راديو موسيقى الروك أو يشترون موسيقى الروك LPs. كانت مثل هذه الأغاني أيضًا دفاعية للغاية وغير ضرورية عن موسيقى الروك، كما لو أنها لم تكن شكلاً من أشكال التعبير المهيمن ثقافيًا وتجاريًا وكانت غير قانونية أو شيء من هذا القبيل. جنبًا إلى جنب مع موسيقى الروك الكلاسيكية مثل أغنية “هناك طريقة واحدة فقط لموسيقى الروك” لسامي هاجر وأغنية “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” لفرقة AC/DC، قامت فرقة Kiss بقوة بملء النوع الفرعي من موسيقى الروك حول الروك بأغنية “Rock and Roll All Nite” و”Detroit Rock City” و”Shout It Out Loud” و”I Love It Loud”. كلها تستحق الإحراج، ولكن ليس أكثر من “الله أعطاك موسيقى الروك أند رول II”.
قبلة التسعينات كانت بحاجة ماسة إلى الفوز
في السبعينيات، امتلأت فرقة Kiss بالساحات وباعت ملايين الألبومات على خلفية مفهومها: ارتدى أعضاؤها الأزياء والمكياج الذي يتوافق مع شخصيات الخيال العلمي، وكان عرضها المسرحي مليئًا بالألعاب النارية والمؤثرات الخاصة. في عام 1983، عندما أسقطت كيس معظم تلك الأغاني المزدهرة، ظهر الواقع المربك لـ كيس: بدون حقيبة الحيل، كانت مجرد فرقة أخرى من موسيقى الروك، تبدو مثل العديد من الفرق العامة الأخرى التي من المحتمل أنها ألهمتها. تضاءل الاهتمام والنجاحات، لكن المجموعة حصلت على فرصة كبيرة بظهورها في الموسيقى التصويرية لفيلم الروك الكوميدي “Bill and Ted’s Bogus Journey” عام 1991. بدلاً من ابتكار أغنية روك جديدة عن موسيقى الروك، قرر كيس تغطية أغنية “God Gave Rock and Roll to You”، وهي أغنية غامضة من عام 1973 لأرجنت. قام كل من Kiss ‘Paul Stanley و Gene Simmons بإعادة كتابة الكثير من الكلمات، مما مكنهم من الحصول على الفضل في كتابة الأغاني بالإضافة إلى الكثير من اللوم على مدى روعة الأغنية.
تمت إعادة تسمية “God Gave Rock and Roll to You II” بسبب مساهمات Kiss، وكانت النتائج محرجة تمامًا.
يجب على المعجبين رد الجميل لقد أعطاك الله موسيقى الروك أند رول II
مثل الكثير من أغاني Kiss الأخرى المؤيدة لموسيقى الروك، فإن أغنية “God Gave Rock and Roll to You II” لا تحدد أبدًا ماهية موسيقى الروك، ولا تشرح سبب حاجتها إلى تأكيد إيجابي. وبدلا من ذلك، فإنه يشير إلى أن الصخور قد منحها للبشرية خالق محب. هذه فكرة عميقة نظرا لعدم وجود دعم. يغرد بول ستانلي ويندب في طريقه من خلال كلمات مبسطة ومقفاة بشكل غير معقول، مما يشير إلى أن عدم الرضا في الحياة (“أنت تحصل على أقل مما تبحث عنه / ليس لديك مال أو سيارة فاخرة”) يمكن حله باستخدام “جيتار عالي الصوت”. ليس هذا فحسب، كما يعلن كيس، ولكن إذا قمت بتشكيل فرقة روك، فعليك أن تعمل بجد لتحقيق ذلك – على الرغم من أن موسيقى الروك أند رول هي هدية سحرية من الأعلى، وهو ما يثير الارتباك.
“God Gave Rock and Roll to You II” هو صوت فرقة بدون أفكار جديدة تسعى جاهدة لتحقيق الملاءمة. لقد تم إنتاجها لتبدو وكأنها أغنية شعر معدنية، وهي مكتوبة بشكل رقيق للغاية لدرجة أنها تأخذ الفرقة إلى مستوى جديد تمامًا من الابتذال. قبلة تهتف الجوقة (التي تتكون بالفعل في الغالب من العنوان) ست مرات كاملة، حيث تبدو مشاعرها أكثر غباء وأبله في كل مرة. لخلطها، يضطر ستانلي في كثير من الأحيان إلى إدخال حشوات إعلانية محرجة تليق بمغني الخمسينيات، مثل “يجب أن أخبرك”، بينما يكافح من أجل أن يُسمع صوته من خلال عزف زملائه في الفرقة على الجيتار الذي لا داعي له والمؤرخ بالفعل.