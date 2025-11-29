آسف، لكن لا يمكنك إقناعنا بأن هذا الفيلم الناجح في السبعينيات ليس في الواقع قمامة

ما الذي تحصل عليه عندما تمزج قبعة يخت غريبة مكونة من جزء واحد وجزء واحد “من فعل هذا بشعرها؟؟” قطع “بيدج بوي” قطعة بيانو مكونة من جزأين بشكل قيء وأغرق كل شيء في قنينة من صلصة الإحراج؟ تحصل على أعظم أغنية منفردة عام 1975، بعنوان “الحب سيبقينا معًا” للكابتن وتينيل، والتي قضت أربعة أسابيع في المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100. كيف حدثت هذه الأخطاء البشرية الكبرى؟ هناك الكثير من الأسباب، بما في ذلك التفسير الاحتياطي الموثوق به، “كان عليك أن تكون هناك يا رجل”.
في الواقع، كان هناك بعض الأشخاص، وبعضهم أحب هذه الأغنية حقًا. تؤكد الشهادات القصصية التي تم إلقاء نظرة عليها ضمن الفيديو الموسيقي الرسمي للأغنية أشياء مثل “عام رائع للموسيقى”، كما تفعل حجج Reddit الأقل إقناعًا مثل “أغنية رائعة”. لكن استمع إلينا: لا. إن أغنية “Love Will Keep Us Together” للكابتن وتينيريفي تنضح بالبهجة في نغمة لوحة المفاتيح دونك دونك وإيجابية السكرين. إنه موجود في الجبن الخانق للكلمات العامة التي يتم رفعها من حقيبة انتزاع من بطاقات هولمارك المهملة: “فقط توقف / لأنني أحبك حقًا / توقف، سأفكر فيك / انظر في قلبي / ودع الحب يبقينا معًا.” من فضلك، من فضلك أحضر الأصالة، والناس، بما في ذلك الظلام.
في النهاية، تبدو نسخة Captain and Tinnitus من “Love Will Keep Us Together” قسرية وسخيفة وغير مدركة لأي منهما. ونقول “نسختهم” لأن الأغنية الأصلية لنيل سيداكا عام 1973 هي في الواقع أقل تشويشًا ويصعب ابتلاعها. لكن نسخته لم تصل إلى أي مكان، وأعادها Captain and Tennis Elbow لألبومهم الأول عام 1975 الذي يحمل نفس الاسم، “Love Will Keep Us Together”. هناك أسباب لنجاح الأغنية، تتعلق إلى حد كبير بالمضمون الثقافي في منتصف السبعينيات وكتابة الأغاني الأصلية لـ Sedaka.
تم إصدار Love Will Keep Us Together في الوقت المناسب تمامًا
في الوصول إلى المركز الأول في نهاية العام على Billboard Hot 100، انضمت أغنية “Love Will Keep Us Together” للكابتن وتينيل (1975) إلى أغاني مثل “Every Breath You Take” للشرطة (1983)، و”I Will Always Love You” لويتني هيوستن (1992؛ غلاف دوللي بارتون)، و”Rolling in the Deep” لأديل (2011). كما انضمت إلى أغاني مثل “ماكارينا” للوس ديل ريو (1996)، و”يوم سيء” لدانيال باوتر (2006)، و”بوم بوم باو” لبلاك آيد بيز (2009). بعض هذه الأغاني تستحق بلا شك مكانتها تحت الشمس، في حين أن البعض الآخر كان ولا يزال قمامة. سنسمح لك بمعرفة أيهما. بمعنى آخر، في حين أن الأغنية رقم 1 في كل عام تعكس بالتأكيد وقتها، فهي ليست ضمانًا لأي نوع من الجودة المتأصلة في كتابة الأغاني أو المعنى الدائم. إنها مجرد مسألة اللحاق بموجة روح العصر.
ومن هذا المنطلق، فإن عام 1975 هو العام الذي انتهت فيه حرب فيتنام. لعبت الحرب دورًا كبيرًا في ظهور حركة الثقافة المضادة في الستينيات، والتي يمكن القول إنها بلغت ذروتها مع حفل وودستوك الفوضوي في عام 1969 قبل أن تتلاشى في منتصف السبعينيات. كانت الموسيقى الأكثر مبيعًا في السبعينيات، بشكل عام، هي موسيقى الروك المبنية على خلفية موسيقى الروك ذات الثقافة المضادة في الستينيات، بما في ذلك بينك فلويد، وإيجلز، وميت لوف، وليد زيبلين. لكن لم يحصل أي منهم على المركز الأول في نهاية العام على قائمة Billboard Hot 100 لسنة معينة. كانت أفضل الأغاني في السبعينيات إلى حد كبير عبارة عن نغمات معاصرة للبالغين وغير مؤذية تنتمي إلى أمثال رود ستيوارت وباربرا سترايساند وروبرتا فلاك. بهذه الطريقة، يتناسب فيلم “الحب سيبقينا معًا” بشكل مباشر مع أقرانه وليس لديه الكثير ليقدمه بعيدًا عن عصره.
غزوة موسيقية شمالتزي بشكل لا يطاق
من المؤكد أن الكابتن وتينيل، اسم الثنائي الموسيقي للزوج والزوجة داريل دراجون وتوني تينيل، كان لديهما ما يكفي من الخبرة للالتفاف حول تأليف الأغاني. كان Dragon عازف لوحة مفاتيح ومغنيًا احتياطيًا لفرقة Beach Boys، وكان تأثيره في الألبوم الأول للكابتن وتينيل، وصولاً إلى غلافه “God Only Knows”. عمل تينيل مع إلتون جون كمغني احتياطي. عندما حان الوقت لصياغة ألبومهم الأول، وجدوا أنفسهم خجولين بأغنية واحدة. أدخل “Love Will Keep Us Together”، وهي توصية تسمية A&R والتي أعاد الكابتن وتينيل صياغتها في شكلها النهائي.
عند الحديث عن هذا الشكل، فإن المشكلة هي شمالتز، وليس بنية الأغنية. إن تقدم الوتر الأساسي الكامن وراء أغنية نيل سيداكا الأصلية لعام 1973 – IV-vi-IV – هو مجرب وحقيقي لدرجة أنه تم استخدامه من قبل عشرات الفنانين على مر العقود، مثل Elton John، U2، Lady Gaga، John Denver، Bob Marley، The Beatles، Green Day، Bon Jovi، Beyonce، وغيرها الكثير. مجرد التفكير في “لا تتوقف عن الإيمان” من خلال Journey وستحصل على الفكرة العامة. ولكن مع وجود الكابتن وتينيل على رأس القيادة، يتم تغليف أغنية “Love Will Keep Us Together” بالكثير من تزيين النوافذ المبتكر، بدءًا من لعقات لوحة المفاتيح النطاطة التي وصفناها سابقًا إلى المطربين الإلزاميين في الخلفية والابتسامات المتوترة. لكن نعم، كانت كلمات Sedaka الأصلية دائمًا هزلية، بغض النظر عن مدى صدق نواياها.
وعلى الرغم من أنه ليس من الضروري أن يعيش الموسيقيون ما يكتبونه، فإن أغنية “Love Will Keep Us Together” تبدو أكثر سطحية عندما تعلم أن صورة الزوجين السعيدين للكابتن وتينيل كانت مزيفة. لقد تزوجا لأسباب ضريبية وعاشا معًا بشكل غير سعيد لمدة 39 عامًا قبل الطلاق في عام 2014. وربما لهذا السبب تبدو موسيقاهما فارغة في النهاية.