آسف، لكن لا يمكنك إقناعنا بأن هذا الفيلم الناجح في السبعينيات ليس في الواقع قمامة

ما الذي تحصل عليه عندما تمزج قبعة يخت غريبة مكونة من جزء واحد وجزء واحد “من فعل هذا بشعرها؟؟” قطع “بيدج بوي” قطعة بيانو مكونة من جزأين بشكل قيء وأغرق كل شيء في قنينة من صلصة الإحراج؟ تحصل على أعظم أغنية منفردة عام 1975، بعنوان “الحب سيبقينا معًا” للكابتن وتينيل، والتي قضت أربعة أسابيع في المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100. كيف حدثت هذه الأخطاء البشرية الكبرى؟ هناك الكثير من الأسباب، بما في ذلك التفسير الاحتياطي الموثوق به، “كان عليك أن تكون هناك يا رجل”.

في الواقع، كان هناك بعض الأشخاص، وبعضهم أحب هذه الأغنية حقًا. تؤكد الشهادات القصصية التي تم إلقاء نظرة عليها ضمن الفيديو الموسيقي الرسمي للأغنية أشياء مثل “عام رائع للموسيقى”، كما تفعل حجج Reddit الأقل إقناعًا مثل “أغنية رائعة”. لكن استمع إلينا: لا. إن أغنية “Love Will Keep Us Together” للكابتن وتينيريفي تنضح بالبهجة في نغمة لوحة المفاتيح دونك دونك وإيجابية السكرين. إنه موجود في الجبن الخانق للكلمات العامة التي يتم رفعها من حقيبة انتزاع من بطاقات هولمارك المهملة: “فقط توقف / لأنني أحبك حقًا / توقف، سأفكر فيك / انظر في قلبي / ودع الحب يبقينا معًا.” من فضلك، من فضلك أحضر الأصالة، والناس، بما في ذلك الظلام.

في النهاية، تبدو نسخة Captain and Tinnitus من “Love Will Keep Us Together” قسرية وسخيفة وغير مدركة لأي منهما. ونقول “نسختهم” لأن الأغنية الأصلية لنيل سيداكا عام 1973 هي في الواقع أقل تشويشًا ويصعب ابتلاعها. لكن نسخته لم تصل إلى أي مكان، وأعادها Captain and Tennis Elbow لألبومهم الأول عام 1975 الذي يحمل نفس الاسم، “Love Will Keep Us Together”. هناك أسباب لنجاح الأغنية، تتعلق إلى حد كبير بالمضمون الثقافي في منتصف السبعينيات وكتابة الأغاني الأصلية لـ Sedaka.