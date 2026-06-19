آسف أيها جيل الطفرة السكانية: الجيل Z هل تغلبت على عادة النظافة اليومية هذه؟

يبدو أن جيل طفرة المواليد هم الجيل الأقل احتمالاً للالتزام بروتين النظافة اليومي الأساسي. وفقًا لمجلة نيوزويك، أظهر استطلاع أجرته شركة Talker Research عام 2024 أن 9٪ فقط من جيل طفرة المواليد ينظفون أسنانهم يوميًا. من ناحية أخرى، كان الجيل الأصغر سنا هو الأكثر احتمالا للالتزام بعادات الاستحمام اليومية، حيث أفاد 35% من الأشخاص المولودين بين عامي 1997 و2006 أنهم يستحمون مرتين يوميا. ولم يتمكن سوى 9% من جيل طفرة المواليد من القول إنهم فعلوا الشيء نفسه. والجدير بالذكر أن استطلاعًا أجراه The Harris Poll عام 2024 وجد أن جيل طفرة المواليد كانوا الجيل الأكثر احتمالًا للاستحمام لمدة أقل من خمس دقائق، بينما كان الجيل Z هو الأقل احتمالًا للقيام بذلك.

وقال مايكل جينوفيز، طبيب، لمجلة نيوزويك إنه قد يكون هناك أسباب عديدة للتفاوت بين التزام جيل طفرة المواليد والجيل Z بعادات النظافة الأساسية. بالنسبة للمبتدئين، قد يكون العديد من الأشخاص في الجيل الأكبر سنًا غير قادرين جسديًا على تنظيف أسنانهم بسبب حالات مثل التهاب المفاصل، بالإضافة إلى عوامل الشيخوخة الطبيعية مثل مشاكل التوازن. وأشار جينوفيز إلى أن جيل طفرة المواليد يمكن أن يتعاملوا بصمت مع حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والخرف، مما قد يجعل إنجاز المهام اليومية أكثر صعوبة بكثير. قال جينوفيز أيضًا إن جيل طفرة المواليد نشأوا في وقت لم تكن فيه النظافة تعتبر مهمة كما هي في العصر الحديث. علاوة على ذلك، اعتقد الطبيب أن هناك احتمال ألا يكونوا مجبرين على الاعتناء بأنفسهم بسبب نقص الالتزامات الاجتماعية. أخيرًا، ربما يعاني جيل طفرة المواليد من تضاؤل ​​حاسة الشم مع تقدمهم في السن، لذلك قد لا يكونون على دراية بقضايا النظافة الخاصة بهم.