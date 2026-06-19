آسف أيها جيل الطفرة السكانية: الجيل Z هل تغلبت على عادة النظافة اليومية هذه؟

يبدو أن جيل طفرة المواليد هم الجيل الأقل احتمالاً للالتزام بروتين النظافة اليومي الأساسي. وفقًا لمجلة نيوزويك، أظهر استطلاع أجرته شركة Talker Research عام 2024 أن 9٪ فقط من جيل طفرة المواليد ينظفون أسنانهم يوميًا. من ناحية أخرى، كان الجيل الأصغر سنا هو الأكثر احتمالا للالتزام بعادات الاستحمام اليومية، حيث أفاد 35% من الأشخاص المولودين بين عامي 1997 و2006 أنهم يستحمون مرتين يوميا. ولم يتمكن سوى 9% من جيل طفرة المواليد من القول إنهم فعلوا الشيء نفسه. والجدير بالذكر أن استطلاعًا أجراه The Harris Poll عام 2024 وجد أن جيل طفرة المواليد كانوا الجيل الأكثر احتمالًا للاستحمام لمدة أقل من خمس دقائق، بينما كان الجيل Z هو الأقل احتمالًا للقيام بذلك.
وقال مايكل جينوفيز، طبيب، لمجلة نيوزويك إنه قد يكون هناك أسباب عديدة للتفاوت بين التزام جيل طفرة المواليد والجيل Z بعادات النظافة الأساسية. بالنسبة للمبتدئين، قد يكون العديد من الأشخاص في الجيل الأكبر سنًا غير قادرين جسديًا على تنظيف أسنانهم بسبب حالات مثل التهاب المفاصل، بالإضافة إلى عوامل الشيخوخة الطبيعية مثل مشاكل التوازن. وأشار جينوفيز إلى أن جيل طفرة المواليد يمكن أن يتعاملوا بصمت مع حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والخرف، مما قد يجعل إنجاز المهام اليومية أكثر صعوبة بكثير. قال جينوفيز أيضًا إن جيل طفرة المواليد نشأوا في وقت لم تكن فيه النظافة تعتبر مهمة كما هي في العصر الحديث. علاوة على ذلك، اعتقد الطبيب أن هناك احتمال ألا يكونوا مجبرين على الاعتناء بأنفسهم بسبب نقص الالتزامات الاجتماعية. أخيرًا، ربما يعاني جيل طفرة المواليد من تضاؤل حاسة الشم مع تقدمهم في السن، لذلك قد لا يكونون على دراية بقضايا النظافة الخاصة بهم.
أظهرت الدراسات كيف يمكن أن يؤثر سوء نظافة الفم على الأعضاء الحيوية
كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة دلتا لطب الأسنان في أريزونا عام 2023 أن جيل طفرة المواليد كانوا الجيل الأقل احتمالا لإدراك أن صحة الأسنان مرتبطة بصحة الأعضاء.
ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2023 في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية التابع لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية أن البالغين الذين لديهم علامات وراثية لسوء صحة الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض التدهور المعرفي من أولئك الذين يتمتعون بصحة فموية جيدة. وأظهرت دراسات أخرى أيضًا أن سوء نظافة الأسنان يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لذا، فإن اتخاذ خطوات لمكافحة مشاكل صحة الفم في وقت مبكر يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الدماغ.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة طب الأسنان إلى أن أمراض الفم أو سوء نظافة الفم ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والالتهاب الرئوي. وفقا لجمعية القلب الأمريكية، تبين أن أمراض اللثة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك ارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن تسبب جراثيم الفم وأمراض اللثة أيضًا المزيد من الالتهابات في الجسم أثناء انتقالها عبر مجرى الدم. تشير مؤسسة الكلى الوطنية إلى أنه إذا أدت بكتيريا الفم إلى التهاب مزمن، فقد تتسبب في تلف الكلى. يمكن أن يكون الالتهاب المزمن ضارًا بشكل خاص لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بمرض الكلى المزمن.
مع أخذ كل هذا في الاعتبار، من الآمن أن نقول إن الكثير من الأشياء الجيدة تحدث لأسنانك عندما تقوم بتنظيفها كل يوم.
غسل نفسك يوميًا له إيجابياته وسلبياته
في محادثة مع Everyday Health، أعلن دكتور Shuting Hu، وهو كيميائي تجميلي وعالم أحياء جلدية في سان فرانسيسكو، أن الشخص يمكن أن يواجه تهيج الجلد إذا لم يخلص جسمه بانتظام من الزهم والعرق والملوثات والميكروبات البيئية عن طريق غسل نفسه. وقال هو أيضًا إن روتين الاستحمام المستمر قد يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يمارسون الرياضة كل يوم، لأن تنظيف الجلد بانتظام من العرق وتراكم الزيوت يمكن أن يقلل من احتمال ظهور حب الشباب. لاحظت كورتني جوين، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من البورد المزدوج، أن تنظيف المناطق المعرضة للعرق في الجسم يمكن أن يساعد في الحفاظ على رائحة الجسم تحت السيطرة وتقليل خطر التهاب بصيلات الشعر أو إصابتها بالعدوى.
ومع ذلك، هناك أيضًا سبب يجب توضيحه حول سبب عدم الاستحمام كل يوم. تشير هيلث لاين إلى أن الإفراط في غسل نفسك يمكن أن ينظف بشرتك من الزيوت الأساسية والبكتيريا الجيدة، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى. علاوة على ذلك، يجب أن يعتمد تكرار العادة اليومية أيضًا على نوع بشرتك. وفقًا لـ Verywell Health، في حين أن الأشخاص ذوي البشرة الجافة أو الحساسة يمكن أن يستفيدوا من الاستحمام مرة واحدة فقط كل يومين إلى ثلاثة أيام، فإن الأشخاص ذوي البشرة الدهنية يجب أن يغسلوا أنفسهم يوميًا بشكل مثالي. وفي الوقت نفسه، يمكن للأشخاص ذوي البشرة العادية أو المختلطة أن يغسلوا أنفسهم مرة واحدة يوميًا أو مرة كل يومين. خلال محادثتها مع Everyday Health، قالت جوين إن كبار السن يمكنهم حماية بشرتهم الرقيقة والأكثر عرضة للتلف عن طريق تقليل تكرار غسلهم. لذا، يبدو أن جيل الطفرة السكانية قد يكون على دراية بعادات النظافة الخاصة بهم.