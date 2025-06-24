آسف معجبي ميتس ، يتم أخذ ديكي لوفريدي

يكاد يكون من المستحيل عدم رفع الحواجب باسم ريتشارد “ديكي” لوفري.

احتل اللاعب Lefty البالغ من العمر 29 عامًا عناوين الصحف عندما توصل إلى اتفاق يوم الاثنين على صفقة رئيسية في الدوري مع Mets بعد إلغاء الاشتراك من عقده في الدوري الصغرى مع التوأم-وأضاف اسمه المبهج المؤامرات للكثيرين.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون ، تم أخذ لوفريدي – إنه زوج وأب.

رحب إبريق وزوجته ، ماديسون لوفريدي ، بطفل رضيع ، جون تايلر ، في فبراير 2024

قاموا بربط العقدة في Mountain Shadows Resort Scottsdale في نوفمبر 2019 بعد الانخراط في مارس 2018.

ماديسون ، وهي شب من جامعة ولاية أريزونا ، تعمل في شركة Lululemon Activewear Company كقائد رئيسي أو مدرب مهني ، وفقًا لـ LinkedIn.

في وقت سابق من هذا الموسم ، وضع لوفلي تابعًا لـ Twins’s Triple-A St. Paul وأصدرت 1.31 عصرًا في 19 مباراة.

يعيش Lovelady ببعض القواعد عندما يتعلق الأمر بلقبه ، وفقًا لموقع MLB.com.

يفضل إبريق أن يكون ديكي في الشارع أو في الملعب – ويريد أن يطلق عليه ريتشارد في جميع الاتصالات الرسمية ، مثل على لوحة النتائج ، والتلفزيون والطباعة.

قال: “على بطاقة البيسبول ، أذهب إلى ريتشارد ليفليدي”. “على لوحة النتائج ، ريتشارد لوفلي.”

يذهب Lovelady إلى Tyler ، وهو اسمه الأوسط ، لبعض أفراد عائلته من أجل التمييز عنه عن والده ، الذي يدعى ريتشارد أيضًا.

وقعت لوفريدي مع ميتس بعد المغازلة مع الفريق خلال الفريقين الماضيين.

لقد لعب في مباراتين لـ The Blue Jays هذا الموسم بعد ارتداده بين الأشبال والأشعة العام الماضي.