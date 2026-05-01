آن هاثاواي تحصل على الفضل في أداء نيكس التاريخي في المباراة الفاصلة

كان مشجعو نيكس شاكرين بشكل خاص للممثلة آن هاثاواي بعد فوز نيويورك التاريخي على أتلانتا هوكس في المباراة السادسة من سلسلة الجولة الأولى من التصفيات مساء الخميس.

أرسلت هاثاواي، وهي من أشد المعجبين بنيكس وأحد المشاهير الأساسيين في ماديسون سكوير غاردن، بعض السحر الجيد للفريق خلال ظهورها ليلة الأربعاء في برنامج “The Tonight Show”، وأخبرت المضيف جيمي فالون أنها “فكرت في ارتداء قميص OG (Anunoby)” في العرض.

خرج نجم نيكس في الليلة التالية مسجلاً 29 نقطة في فوز نيويورك 140-89. حصل أيضًا على سبع متابعات وأربع سرقات في 27 دقيقة في State Farm Arena في أتلانتا.

ليس من الواضح ما إذا كان أنونوبي قد فهم ملاحظة هاثاواي، لكن البعض نسبها إلى الممثلة لإشعال النار في بطل الدوري الاميركي للمحترفين.

“شكرًا لك آن هاثاواي على فتح الشيطان الموجود داخل OG Anunoby،” كتب أحد المعجبين في منشور X، بما في ذلك مقطع لهاثاواي في العرض في وقت متأخر من الليل.

وأضاف آخر: “شكرًا جزيلا لآن هاثاواي لتحويلها OG Anunoby إلى إله”.

ارتدت هاثاواي – التي كانت تروج لفيلمها الجديد “The Devil Wears Prada 2″، الذي يضم ظهورًا صغيرًا من مركز نيكس كارل أنتوني تاونز – منديل جيب كان لونه أزرق وبرتقالي من نيكس.

لاحظ أتباع نيكس ارتفاعًا طفيفًا في إحصائيات لاعبي تاونز منذ عرض الفيلم التكميلي لأول مرة الأسبوع الماضي في نيويورك.

حقق تاونز ثلاثية ثلاثية في المباراتين 4 و 6، وأنهى المباراة برصيد 12 نقطة و11 كرة مرتدة و10 تمريرات حاسمة يوم الخميس.

أضاف حارس نيكس ميكال بريدجز 24 نقطة في أكبر فوز للفريق في مباراة فاصلة في تاريخ الامتياز.

هاثاواي وأنونوبي لديهما تاريخ فيروسي.

في عام 2024، كاد أنونوبي أن يصطدم بهاثاواي بينما كانت جالسة بجانب الملعب أثناء مباراة في ماديسون سكوير جاردن.

وشكرته لاحقًا في مقطع فيديو على Instagram قائلة: “لطالما أردت أن يحدث ذلك”.

قام فالون بتشغيل المقطع أثناء إعادة صياغة اللحظة مع هاثاواي في العرض يوم الأربعاء.