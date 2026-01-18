أبخرة Bills ‘Tre’Davious White عند الحكام بسبب تدخل التمرير

لا يفكر Tre’Davious White كثيرًا في مسؤولي اتحاد كرة القدم الأميركي.

لقد كان غاضبًا جدًا من استدعاء التدخل في التمريرة ضده يوم السبت والذي حدد هدفًا ميدانيًا للفوز بالمباراة لفريق برونكو في الوقت الإضافي لدرجة أنه انتقد خوذته مباشرة أمام حكم الخط رستي باينز بعد مناقشة حيوية، مما أدى إلى رفع علم سلوك غير رياضي.

وبينما كان وايت أكثر هدوءًا في حديثه مع الصحفيين بعد خسارة بافلو 33-30، إلا أنه كان لديه رسالة واضحة للحكام.

وقال وايت في غرفة تبديل الملابس للضيوف: “الحكام بشر والناس يرتكبون الأخطاء، أعتقد أن الأمر متروك للاعبين ليقرروا المباراة”. “عندما تكون المباراة صعبة للغاية وتنتهي باللعب بهذه الطريقة، فهذه لعبة احترافية. كظهير دفاعي، هذا ما تريده، خذ اللاعب على الأرض وأنهي اللعب. الحكام، هم فقط لا يعرفون الكرة.”

قام وايت ، 31 عامًا ، بإمساك الذراع اليسرى لمتلقي برونكو الواسع مارفن ميمز جونيور قبل أن يحاول ميمز التقاط التمريرة من بو نيكس.

وضعت ركلة الجزاء البالغة 30 ياردة فريق برونكو على خط 8 ياردات لبيلز ، وبعد لعبتين لاحقًا ، ركل ويل لوتز هدفًا ميدانيًا من 23 ياردة لإنهاء المباراة وإرسال بوفالو إلى المنزل مبكرًا مرة أخرى.

قال وايت، لاعب Pro Bowler مرتين: “اعتقدت أنني لم أتدخل مع الرجل، عندما وصلت الكرة إلى هناك، قمت بتمريرها، وأسقطتها للأسفل، ثم سقطت فوقه”. “أعتقد فقط أن الجمهور ربما لعب دورًا كبيرًا.”

لعبتان سابقًا ، استدعاء تدخل التمرير ضد فريق Bills Taron Johnson أدى إلى تحريك Broncos لمسافة 17 ياردة إلى خط Bills الذي يبلغ 36 ياردة.

قال الحكم كارل تشيفرز لمراسل البلياردو بعد المباراة إن وايت ارتكب “احتكاكًا مبكرًا وإمساكًا بذراعه مما أدى إلى تقييد المتلقي ماديًا”.

كانت هناك أيضًا مكالمة اعتراض مثيرة للجدل في الوقت الإضافي حيث قام Ja’Quan McMillian من ركن Broncos بتمزيق الكرة بعيدًا عن مستقبل Bills Brandin Cooks حيث كان الاثنان يسقطان على الأرض.

كان مدرب بيلز شون ماكديرموت غاضبًا من المكالمة بعد المباراة

يمثل هذا العام السادس على التوالي الذي يفوز فيه فريق Bills بمباراة فاصلة واحدة على الأقل ولكن تم إقصاؤهم قبل Super Bowl.