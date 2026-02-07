أبرز الأغاني الفاشلة لفناني موسيقى الروك الكلاسيكية

لا يمكن أن يحقق كل فرد نجاحًا كبيرًا، وهذا هو الدرس الذي تعلمته حتى أكبر أعمال موسيقى الروك الكلاسيكية وأكثرها مبيعًا والأكثر شعبية بالطريقة الصعبة. العديد من الفرق الموسيقية الأكثر شهرة والفنانين المنفردين الذين عرّفوا موسيقى الروك في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، قاموا بإخفاق فاضح للغاية، وفظيع للغاية من الناحية الموضوعية، لدرجة أن الجماهير السائدة لم ترفضها فحسب، بل رفضها أيضًا معجبوها الأكثر ولاءً.
إن فرق موسيقى الروك الكلاسيكية هم فنانون موسيقيون، وجميع الفنانين يريدون النمو – لتجربة أشياء جديدة واستكشاف موضوعات وبيئات لم يتم التطرق إليها من قبل. لكن عليهم أيضًا أن يكسبوا لقمة عيشهم، وعندما يتلاشى تأثيرهم قليلاً، قد تشعر هذه الأعمال التي كانت قوية ذات يوم أنه ليس لديها خيار سوى مطاردة الاتجاهات لتبقى ذات صلة. إنه المصير الذي حل ببعض أعمال موسيقى الروك الكلاسيكية المهمة.
نعتقد أن هذه هي أكبر الإخفاقات التي فرضها على العالم بعض أهم موسيقيي الروك الكلاسيكي. إنها الأغاني الفردية التي فاتتها قائمة أفضل 40 أغنية أو تم بيعها بشكل سيئ، مما أدى إلى كسر فترة طويلة من النجاح التجاري المستمر. نعتقد أيضًا أنها خروجات إبداعية قديمة لأعمال تم اكتشاف صوت كامل – فلا عجب أن المعجبين لم يتمكنوا من الانضمام إليها. لقد أخرجت هذه الأغاني الفردية الفاشلة الحياة المهنية عن مسارها، سواء بشكل دائم أو مؤقت.
قبلة – عالم بلا أبطال
بحلول عام 1981، كان الواقع المضطرب لفرقة Kiss، إحدى أهم الفرق الموسيقية في السبعينيات، يتسم بعدم اليقين. ترك عازف الدرامز بيتر كريس الفرقة، وكان القادة بول ستانلي وجين سيمونز يشعرون بالقلق من أن كيس قد أزعج مؤيديها القدامى من خلال تسجيل اثنين من أغاني البوب. لذلك، قاموا بإحضار المنتج بوب عزرين، الذي عمل في ألبوم Kiss عام 1976 بعنوان Destroyer. كان لدى عزرين فكرة: تحويل قصة “The Elder” الخيالية القصيرة التي كتبها سيمونز إلى ألبوم مفاهيمي. قال سيمونز لموسيقى الروك الكلاسيكية: “إن الشيخ هو شكل من أشكال الحياة بدون جسد”. “إنهم خيرون، ولكنهم ملتزمون بتوازن الأضداد. وعندما يصبح الظلام قويًا جدًا، يولد البطل لاستعادة التوازن.”
حصلت Kiss على بعض الدعم في ألبوم “Music From ‘The Elder'” من أيقونة موسيقى الروك Lou Reed من Velvet Underground، الذي شارك في كتابة “عالم بلا أبطال”. حمل LP هذا العنوان لأنه كان من المفترض أن يكون مقطعًا صوتيًا لفيلم، لكن نسخة الفيلم من “The Elder” انهارت في مرحلة ما قبل الإنتاج. كانت أغنية “عالم بلا أبطال”، التي تقع في منتصف الألبوم ولا تقدم تفسيرًا واضحًا جدًا للقصة، هي الأغنية المنفردة الوحيدة التي تم إصدارها، وقد وصلت إلى المركز 56 في قائمة Billboard Hot 100. مزيج من موسيقى الروك التقدمية القديمة من السبعينيات والروك الناعم الباهت من الثمانينيات، لم تبدو مثل Kiss الكلاسيكية على الإطلاق. وقال سيمونز عن المسعى برمته: “لقد قصفت. ليس هناك طريقة أخرى للنظر إليها”.
التون جون – الأنهار البطيئة
بحلول عام 1986، كان إلتون جون يتعثر. لقد انتهت فترة السبعينيات، التي هيمن عليها جون بعشرات الأغاني المنفردة والعديد من الألبومات الشهيرة، وواجه المغني وعازف البيانو اضطرابات مهنية وشخصية. لقد كان في منتصف زواج غير سعيد وكان يتعاطى الكوكايين بكثرة، مما أدى إلى بعض أسوأ الموسيقى في مسيرة جون المهنية. قال في كتاب “إلتون جون: السيرة الذاتية”: “يتبادر إلى ذهني فيلم السترات الجلدية”. لم يكن جون موثوقًا به ولم يكن في أقوى حالاته الصوتية، وفشل الألبوم، وبلغ ذروته في المرتبة 91 فقط في الولايات المتحدة.
من المفترض أن تكون أغاني LP الفردية هي الأكثر بهرجة والأكثر جاذبية على نطاق واسع لجذب الانتباه وزيادة المبيعات. لا عجب أن “السترات الجلدية” قصفت عندما كان الخيار الأفضل لأغنية واحدة هو “Slow Rivers”. تم تقديمه كعلامة بارزة في موسيقى البوب، وكان ثنائيًا بين جون وكليف ريتشارد، نجم البوب الضخم الذي ربما لم تسمع عنه من قبل. على الرغم من أنه أحد أكثر صانعي الأغاني شهرةً وإنتاجًا في تاريخ المملكة المتحدة، إلا أنه لم يصل إلا إلى عدد قليل من أفضل 10 أغاني في الولايات المتحدة، ولم يحصل أي منها منذ عام 1980. الأغنية نفسها لم تستحق مثل هذه المعاملة الرائعة – “Slow Rivers” هي أغنية سيئة ومفرطة الإنتاج، ويبدو أنها مصممة خصيصًا لتشغيلها على الراديو المعاصر للبالغين. أغنية “Slow Rivers” المليئة بالتوليف والتثاقل ليست بطيئة بما يكفي ليتم اعتبارها أغنية، وليست سريعة بما يكفي لإضاءة الغرفة، ولا يحاول جون جاهدًا أن يغنيها. ولم يصل حتى إلى قائمة Hot 100.
نيل يونغ – نحن في السيطرة
بعد توقيع صفقة بملايين الدولارات مع Geffen Records في عام 1982، أصدر نيل يونغ أغنية Trans في العام التالي، متخليًا عن موسيقى الروك الشعبية لصالح موسيقى البوب والإلكترونيات. من بين الأغاني المنفردة الثلاثة من “Trans”، احتضن الجمهور الأغنية الأكثر ميكانيكية ونظرة للمستقبل، وهي “We R in Control”، على الأقل. بالكاد تم رسمها على الإطلاق، وبلغت ذروتها في المرتبة 42 في العد التنازلي لموسيقى الروك. تجد الأغنية أن يونغ يبدو وكأنه روبوت شرير يقذف كلمات تشبه مقاطع من رواية خيال علمي بائسة. “نحن نسيطر على بنوك البيانات، نحن نسيطر على مركز الأبحاث،” يصرخ يونغ تحت طبقات من تعديل الصوت. “في عصر الكمبيوتر، أصبح المعدن الثمين الآن في طريق الأذى، وسوف ننتصر ونؤدي وظيفتنا.”
كان جيفن غاضبًا جدًا من أغنية “We R in Control” و”Trans” بشكل عام، لدرجة أنه رفع دعوى قضائية ضد يونج مقابل 3.3 مليون دولار، مدعيًا أن الموسيقي قام بتسجيل موسيقى غير تجارية عمدًا. وسرعان ما تم إسقاط تلك البدلة، وكذلك بدلة يونج المضادة البالغة 21 مليون دولار.
رغيف اللحم – سأحبها لكلينا
مارفن أداي، أو ميت لوف، مغني ذو صوت قوي وله خلفية في المسرح الموسيقي، تعاون مع الملحن جيم ستاينمان في عام 1977 في أوبرا الروك المثيرة والممتعة “بات خارج الجحيم”. باعت 14 مليون نسخة في الولايات المتحدة وجعلت Meat Loaf نجمًا كبيرًا. أعطى Meat Loaf الكثير لأغاني “Bat Out of Hell” المتطلبة أثناء العروض الحية لدرجة أنه أضر بصوته واحتاج إلى فترة تعافي طويلة. لقد مر بتسجيل متابعة LP التي كتبها ستاينمان بالفعل وانتظر بدلاً من ذلك حتى عام 1981 لإصدار ألبومه التالي Dead Ringer.
لقد افتقرت إلى لمسة ستاينمان البارعة، وكان ذلك واضحًا تمامًا في الأغنية الرئيسية، “سأحبها لكلينا”. الأغنية كئيبة تمامًا ومتحيزة جنسيًا إلى حد كبير. إنها تدور حول امرأة مثالية، لكن Meat Loaf لا تغنيها لها، بل لشريكها الذي يسيء معاملتها. “لا أستطيع أن أتحمل رؤية الأمر كما لو كنت تعيش مع آلهة،” يتذمر المغني. “لكنك تعاملها كعبد ولا يمكنك كبح جماحها بعد الآن.” يعامل كلا الرجلين هذه المرأة وكأنها ملكية، ويحاول ميت لوف التفاوض على صفقة. “إذا أعطيتني فتاتك ثم أعطيتني ثقتك،” يقترح، “سأحبها لكلينا”.
مرت الجماهير بشكل قاطع. أمضت أغنية “سأحبها لكلينا” ثلاثة أسابيع فقط على مخطط البوب وخرجت إلى المركز 84.