أبطال وأصفار من فوز العمالقة في الأسبوع الثالث على براونز

الأبطال والأصفار والهجوم الكامل من فوز العمالقة 21-15 على براونز يوم الأحد:

بطل

إنه عالم مالك نابرز (8 استقبالات، 78 ياردة، 2 هبوط، 2 حمل، 4 ياردات، أول هبوط مهم) ونحن جميعًا نعيش فيه.

ارميها في أي مكان بالقرب منه، وسوف يلتقطها.

لقد عوض نفسه عن سقوطه في المركز الرابع ضد فريق كوماندرز.

صفر

وبعد تمريرة لمسافة 24 ياردة إلى أماري كوبر في أول لعبة له من الاشتباك، لم يمنح ديشون واتسون فريق براونز أي فرصة للفوز حتى الربع الرابع.

عندما لم يكن محبطًا ومضطربًا بسبب اندفاع التمريرة (ثمانية أكياس)، كانت دقته تشكل مشكلة.

كما أنه أخطأ في تمرير الكرة التي استعادها ديكستر لورانس.

البطل المجهول

حصل عزيز أوجولاري على كيس واستعادة الكرة بشكل حاسم في الربع الرابع في نيويورك جاينتس 44.

الإحصائية الرئيسية

ثمانية أكياس من قبل العمالقة – اثنان للورانس، واحد لبرايان بيرنز، واحد لإيليجا تشاتمان، واحد لأوجولاري، واحد لجيسون بينوك، ونصف لكل من بوبي أوكيريكي، ومايكا ماكفادن، وراكيم نونيز روشيز، وكيفون ثيبودو.

اقتباس اليوم

“نحن نتعرض للقتل، وهذا ليس شعورًا جيدًا، يا رجل. سأظل غاضبًا، وسأستمر في تغذية هذا في الفريق.”

— دكستر لورانس يتحدث عن مشاعره بعد خسارة المباراة الافتتاحية للموسم الماضي على أرضه أمام فريق كاوبويز بنتيجة 40-0، ومواجهته مرة أخرى يوم الخميس