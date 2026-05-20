أبقِ عينيك مقشرتين: هذه الساعة الموجودة في متجر التوفير هي حلم عاشق الطيور

لطالما كانت مراقبة الطيور هواية شعبية. على الرغم من أن البعض يأخذ الأمر إلى أقصى الحدود، إلا أن الذهاب في رحلات استكشافية مجهزة بمنظار أو دفاتر سجلات، والجلوس على الشرفة الخلفية ومشاهدة الطيور وهي تسبح في حمام قريب يفي بالغرض. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لوجود وحدة تغذية مزدحمة في حديقتك، وهو ما يمكنك تحقيقه من خلال تعلم كيفية جذب الطيور بناءً على ما تأكله، فمن المحتمل أنك تفهم الرضا الذي يأتي مع التعرف على الأنواع التي لم يلاحظها أحد من قبل.
حتى لو لم يكن لديك نافذة أو شرفة تطل على وحدة التغذية، فمن الشائع رؤية الطيور الممثلة في اللوحات والطوابع والتقويمات. واحدة من أكثر القطع الفنية المحبوبة المتعلقة بالطيور هي ساعة Mark Feldstein Original Singing Bird Clock. إذا رأيت واحدة في متجر التوفير، فتأكد من انتزاعها – غالبًا ما يتم إدراج هذه الساعات مقابل ما يصل إلى 70 دولارًا عبر الإنترنت.
تم طرح المنتج في عام 1999 وبيع منه 8 ملايين وحدة على مدى السنوات الست التالية. على الرغم من توقف إنتاجها بعد عام 2005، إلا أنها عادت بإصدارات محدودة في عامي 2012 و2019. تقوم شركة Mark Feldstein & Associates بتصنيع الساعة لصالح Audubon Society، وهي إحدى المجموعات الأكثر احترامًا في الحفاظ على الطيور، وتأتي الساعات إما بقطر 8 بوصات أو 13 بوصة. تتميز كل ساعة بصورة ملونة لطائر مختلف، وعندما تضرب الساعة، ستسمع نداء ذلك الطائر. لذلك، على الرغم من أن الكثيرين قد يجادلون بأنه ببساطة لم تعد هناك حاجة لساعة في منزلك بعد الآن، إلا أن هذه الساعة تؤدي شكلاً ووظيفة – عدة وظائف في الواقع.
كيفية اكتشاف ساعة مارك فيلدشتاين الأصلية للطيور الغناء
مع القليل من التصميم والبحث والكثير من الصبر، قد تتمكن من العثور على ساعة Mark Feldstein الأصلية أو غيرها من العلامات التجارية للساعات القيمة في متجر التوفير أو سوق السلع المستعملة أو بيع العقارات. الخطوة الأولى هي التأكد من أنك تعرف كيفية التعرف على الساعة؛ لا تحمل فيلدشتاين الأصلية أي علامة تجارية لجمعية أودوبون الوطنية، حيث لم تكن المنظمتان قد دخلتا في شراكة رسمية بعد. تتميز بخلفية صفراء اللون، وبدءًا من الساعة 12 ظهرًا، تشمل الطيور المطلية عصفور المنزل، وطائر أبو الحناء الأمريكي، والطائر المحاكي الشمالي، وطائر القيق الأزرق، وطائر النمنمة، والقرقف المعنقد، والصفارية الشمالية، وحمامة الحداد، والطائر القرقف ذو القلنسوة السوداء، والكاردينال الشمالي، والعصفور أبيض الحلق، وخازنات البندق بيضاء الصدر.
إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعثور على الساعة، فأنت بحاجة فقط إلى ثلاث بطاريات AAA لتشغيلها. يعمل أحدهما على تشغيل عقارب الساعة، بينما يعمل الآخران على تشغيل الصوت. تأكد من إحضار البطاريات معك إذا ذهبت للبحث عن الساعة، لأنك ستحتاج إلى التأكد من أن المنتج لا يزال يعمل. يمكنك إزالة بطاريات الصوت إذا كنت تريد أن تدق الساعة دون صوت أصوات الطيور. ضع في اعتبارك أنه يحتوي على مستشعر، لذلك لن يصدر ضوضاء في الليل. قدمت مكتبة كورنيل للأصوات الطبيعية نداءات الطيور هذه ووافقت على صحتها، مما يجعل الساعات وسيلة جيدة لمراقبي الطيور الصغار لتعلم التعرف على الأنواع المختلفة.
بعض التاريخ حول جمالية مراقبة الطيور لديكور المنزل
لا يتطلب الطيور سوى مجموعة جيدة من المناظير وقليلًا من الصبر. أثناء جلوسك على شرفتك في انتظار هبوط طائر الحسون الأمريكي، قد تلاحظ أن عقرب الدقائق وربما حتى عقرب الساعات يتحرك حول محيط ساعة مارك فيلدشتاين الخاصة بك. أو، إذا كنت محظوظًا، فسوف يمر الوقت خارج نطاق وعيك، حيث تهدأ من رفرفة الأجنحة والأغصان الورقية التي تطرق النسيم.
لم يكن علم الطيور للهواة دائمًا هدفًا هادئًا. لقد كان ذات يوم نشاطًا أرستقراطيًا، حيث كان أصحاب الأراضي الأثرياء يتجولون في الغابة ببنادق أو بنادق لجمع ما يسمونه “جلود الدراسة”. عادة ما تتبع عمليات الصيد هذه رحلة إلى المحنط، الذي يقوم بحشو الجلود بنشارة الخشب ويعلق مصابيح زجاجية للعيون. ثم يقوم عالم الطبيعة الهاوي بعرض ودراسة هذه الجوائز.
اليوم ، أصبح ديكور الطيور أقل حرفية بكثير. يمكنك دمجه في منزلك بنمط ورق حائط عصري من العالم القديم، أو حتى الاستثمار في مصباح عتيق مصمم ليبدو مثل طائرك المفضل. بالطبع، تعد ساعة Feldstein واحدة من أفضل الطرق وأكثرها شهرة لدمج هواية الطيور الخاصة بك مع الجماليات.