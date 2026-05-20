أبقِ عينيك مقشرتين: هذه الساعة الموجودة في متجر التوفير هي حلم عاشق الطيور

لطالما كانت مراقبة الطيور هواية شعبية. على الرغم من أن البعض يأخذ الأمر إلى أقصى الحدود، إلا أن الذهاب في رحلات استكشافية مجهزة بمنظار أو دفاتر سجلات، والجلوس على الشرفة الخلفية ومشاهدة الطيور وهي تسبح في حمام قريب يفي بالغرض. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لوجود وحدة تغذية مزدحمة في حديقتك، وهو ما يمكنك تحقيقه من خلال تعلم كيفية جذب الطيور بناءً على ما تأكله، فمن المحتمل أنك تفهم الرضا الذي يأتي مع التعرف على الأنواع التي لم يلاحظها أحد من قبل.

حتى لو لم يكن لديك نافذة أو شرفة تطل على وحدة التغذية، فمن الشائع رؤية الطيور الممثلة في اللوحات والطوابع والتقويمات. واحدة من أكثر القطع الفنية المحبوبة المتعلقة بالطيور هي ساعة Mark Feldstein Original Singing Bird Clock. إذا رأيت واحدة في متجر التوفير، فتأكد من انتزاعها – غالبًا ما يتم إدراج هذه الساعات مقابل ما يصل إلى 70 دولارًا عبر الإنترنت.

تم طرح المنتج في عام 1999 وبيع منه 8 ملايين وحدة على مدى السنوات الست التالية. على الرغم من توقف إنتاجها بعد عام 2005، إلا أنها عادت بإصدارات محدودة في عامي 2012 و2019. تقوم شركة Mark Feldstein & Associates بتصنيع الساعة لصالح Audubon Society، وهي إحدى المجموعات الأكثر احترامًا في الحفاظ على الطيور، وتأتي الساعات إما بقطر 8 بوصات أو 13 بوصة. تتميز كل ساعة بصورة ملونة لطائر مختلف، وعندما تضرب الساعة، ستسمع نداء ذلك الطائر. لذلك، على الرغم من أن الكثيرين قد يجادلون بأنه ببساطة لم تعد هناك حاجة لساعة في منزلك بعد الآن، إلا أن هذه الساعة تؤدي شكلاً ووظيفة – عدة وظائف في الواقع.